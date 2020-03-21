النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الماطرة" مستمرة .. "المسند": هطولاتها متفرقة على هذه المناطق

توقّع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تُثير الغبار في الغربية والوسطى

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان #نجران، و #الربع_الخالي وربما #الشرقية و #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار، خاصة في الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم".

وكان "المسند"؛ قد توقع، أمس، أجواءً شتوية بامتياز حتى يوم الإثنين في أقصى الشمال السعودي، وقال: "بوجه عام درجة الحرارة تنخفض تدريجياً خلال هذه الأيام في عموم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. هذا والله أعلم".

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الماطرة" مستمرة .. "المسند": هطولاتها متفرقة على هذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان #نجران، و #الربع_الخالي وربما #الشرقية و #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار، خاصة في الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم".

وكان "المسند"؛ قد توقع، أمس، أجواءً شتوية بامتياز حتى يوم الإثنين في أقصى الشمال السعودي، وقال: "بوجه عام درجة الحرارة تنخفض تدريجياً خلال هذه الأيام في عموم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. هذا والله أعلم".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:43 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

"الماطرة" مستمرة .. "المسند": هطولاتها متفرقة على هذه المناطق

توقّع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تُثير الغبار في الغربية والوسطى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
956

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان #نجران، و #الربع_الخالي وربما #الشرقية و #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار، خاصة في الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم".

وكان "المسند"؛ قد توقع، أمس، أجواءً شتوية بامتياز حتى يوم الإثنين في أقصى الشمال السعودي، وقال: "بوجه عام درجة الحرارة تنخفض تدريجياً خلال هذه الأيام في عموم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. هذا والله أعلم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,465
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,204

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة