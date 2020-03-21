"الماطرة" مستمرة .. "المسند": هطولاتها متفرقة على هذه المناطق

توقّع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تُثير الغبار في الغربية والوسطى

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان #نجران، و #الربع_الخالي وربما #الشرقية و #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وتابع: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير #الغبار، خاصة في الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم".

وكان "المسند"؛ قد توقع، أمس، أجواءً شتوية بامتياز حتى يوم الإثنين في أقصى الشمال السعودي، وقال: "بوجه عام درجة الحرارة تنخفض تدريجياً خلال هذه الأيام في عموم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل.. هذا والله أعلم".