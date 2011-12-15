فيديو مرعب.. وقفت السيارات في إشارة المرور ثم وقعت الكارثة

توقفت سيارة رباعية الدفع في إشارة مرور بمدينة ساراتوف جنوبي روسيا، كان بجوارها سيارة "كيا" بيضاء، ثم جاء رجل وفتح "الكيا" وركب، وفجأة وقعت الكارثة!

وبث موقع "روسيا اليوم" فيديو مرعبًا للحظة سقوط جدار على سيارات متوقفة في إشارة مرور.

ويُظهر الفيديو أن المبنى تمت إزالته بالكامل، ولم يبقَ إلا الجدار الخارجي المُطِلّ على الشارع، وأمام هذا الجدار إشارة مرور أوقفت السيارات.

وبعدما ركب قائد السيارة "الكيا" البيضاء، نشاهد رجلين يغادران المكان بأقصى سرعة، حين بدأ الجدار بالانهيار.. وهرب الرجلان؛ لكن قائد "الكيا" لم يستطع، فسقط الجدار على مقدمة السيارة، وأسرع المارة بفتح باب السيارة الأمامي وأخرجوا السائق المصاب.

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في المنطقة: إن الحادث وقع أثناء قيام العمال بتفكيك المنزل.

وحسب عمدة المدينة؛ فقد أصيب سائق "الكيا" بجروح متوسطة الخطورة، وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث قال الأطباء إن حالته معتدلة.