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ري وخدمات.. تعاقد لزراعة 400 ألف شتلة أشجار بـ"محمية الملك سلمان"

مشروع ضِمن جهود المركز الوطني للغطاء النباتي لزيادة الرقعة الخضراء

وقّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبر زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويندرج مشروع التشجير ضمن اتفاقية التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي بالمحمية، وفي إطار جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة، وتأهيل المتدهور منها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية البيئية المستدامة.

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ري وخدمات.. تعاقد لزراعة 400 ألف شتلة أشجار بـ"محمية الملك سلمان"
سبق

وقّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبر زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويندرج مشروع التشجير ضمن اتفاقية التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي بالمحمية، وفي إطار جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة، وتأهيل المتدهور منها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية البيئية المستدامة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

ري وخدمات.. تعاقد لزراعة 400 ألف شتلة أشجار بـ"محمية الملك سلمان"

مشروع ضِمن جهود المركز الوطني للغطاء النباتي لزيادة الرقعة الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبر زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويندرج مشروع التشجير ضمن اتفاقية التعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتنمية الغطاء النباتي بالمحمية، وفي إطار جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة، وتأهيل المتدهور منها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية البيئية المستدامة.

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