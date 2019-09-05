النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعبا المنتخب السعودي الخضراوي وأبو شليبي يقفزان في التصنيف العالمي

قفز لاعبا زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز أبوشليبي إلى المركز (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر سبتمبر الحالي، كما احتل الخضراوي وأبوشليبي المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي، وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا .

ومن جهة أخرى قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد إن ما وصل له

اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعبا المنتخب السعودي الخضراوي وأبو شليبي يقفزان في التصنيف العالمي
سبق

قفز لاعبا زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز أبوشليبي إلى المركز (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر سبتمبر الحالي، كما احتل الخضراوي وأبوشليبي المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي، وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا .

ومن جهة أخرى قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد إن ما وصل له

اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
05:06 PM

لاعبا المنتخب السعودي الخضراوي وأبو شليبي يقفزان في التصنيف العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
122

قفز لاعبا زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز أبوشليبي إلى المركز (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر سبتمبر الحالي، كما احتل الخضراوي وأبوشليبي المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي، وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا .

ومن جهة أخرى قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد إن ما وصل له

اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,488
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,814

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة