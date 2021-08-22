النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفتاة السعودية المختفية في تركيا.. البحث يتواصل والقنصلية تتابع

‏شقيقها: والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة

تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها "زوجها وأطفالها" في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.

وقال شقيق الفتاة خلال تدوينة له: ‏البحث لا يزال جارياً عنها والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر.

وكان شقيق الفتاة قد ذكر أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٨/ ٢٠١٩ في الساعة التاسعة مساءً على بعد 50 متراً من مقر الإقامة، مشيراً إلى إبلاغ السلطات دون جدوى.

ولم تُصدر السلطات التركية أي توضيح بخصوص القضية حتى اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل البحث إعادة فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفتاة السعودية المختفية في تركيا.. البحث يتواصل والقنصلية تتابع
سبق

تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها "زوجها وأطفالها" في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.

وقال شقيق الفتاة خلال تدوينة له: ‏البحث لا يزال جارياً عنها والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر.

وكان شقيق الفتاة قد ذكر أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٨/ ٢٠١٩ في الساعة التاسعة مساءً على بعد 50 متراً من مقر الإقامة، مشيراً إلى إبلاغ السلطات دون جدوى.

ولم تُصدر السلطات التركية أي توضيح بخصوص القضية حتى اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل البحث إعادة فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
02:09 PM

الفتاة السعودية المختفية في تركيا.. البحث يتواصل والقنصلية تتابع

‏شقيقها: والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
26
12,124

تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها "زوجها وأطفالها" في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.

وقال شقيق الفتاة خلال تدوينة له: ‏البحث لا يزال جارياً عنها والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر.

وكان شقيق الفتاة قد ذكر أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٨/ ٢٠١٩ في الساعة التاسعة مساءً على بعد 50 متراً من مقر الإقامة، مشيراً إلى إبلاغ السلطات دون جدوى.

ولم تُصدر السلطات التركية أي توضيح بخصوص القضية حتى اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل البحث إعادة فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,029
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,989
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,194

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة