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يصل إلى 50%.. الأمم المتحدة تتوقع انخفاضاً في عدد سكان 3 دول

مع ارتفاع متوقع لسكان طاجيكستان 172٪ وقرغيزستان بنسبة 71٪

توقعت الأمم المتحدة انخفاضاً بمقدار النصف في عدد سكان مولدوفا وأوكرانيا وليتوانيا.

ورأى خبراء الأمم المتحدة أن هذه البلدان ستفقد بحلول عام 2100، 50٪ و45٪ من السكان على التوالي، فيما سينخفض عدد سكان لاتفيا بنسبة 42٪، وجورجيا بنسبة 37٪، وبالمثل توقع الخبراء وفق سبوتنيك أن ينخفض عدد السكان في بيلاروس وروسيا بنسبة 21٪ و14٪ على التوالي.

وبالنقيض من ذلك، سيزيد عدد سكان طاجيكستان بنسبة 172٪، وقرغيزستان بنسبة 71٪، وكازاخستان بنسبة 50٪.

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يصل إلى 50%.. الأمم المتحدة تتوقع انخفاضاً في عدد سكان 3 دول
سبق

توقعت الأمم المتحدة انخفاضاً بمقدار النصف في عدد سكان مولدوفا وأوكرانيا وليتوانيا.

ورأى خبراء الأمم المتحدة أن هذه البلدان ستفقد بحلول عام 2100، 50٪ و45٪ من السكان على التوالي، فيما سينخفض عدد سكان لاتفيا بنسبة 42٪، وجورجيا بنسبة 37٪، وبالمثل توقع الخبراء وفق سبوتنيك أن ينخفض عدد السكان في بيلاروس وروسيا بنسبة 21٪ و14٪ على التوالي.

وبالنقيض من ذلك، سيزيد عدد سكان طاجيكستان بنسبة 172٪، وقرغيزستان بنسبة 71٪، وكازاخستان بنسبة 50٪.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
10:04 AM

يصل إلى 50%.. الأمم المتحدة تتوقع انخفاضاً في عدد سكان 3 دول

مع ارتفاع متوقع لسكان طاجيكستان 172٪ وقرغيزستان بنسبة 71٪

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,399

توقعت الأمم المتحدة انخفاضاً بمقدار النصف في عدد سكان مولدوفا وأوكرانيا وليتوانيا.

ورأى خبراء الأمم المتحدة أن هذه البلدان ستفقد بحلول عام 2100، 50٪ و45٪ من السكان على التوالي، فيما سينخفض عدد سكان لاتفيا بنسبة 42٪، وجورجيا بنسبة 37٪، وبالمثل توقع الخبراء وفق سبوتنيك أن ينخفض عدد السكان في بيلاروس وروسيا بنسبة 21٪ و14٪ على التوالي.

وبالنقيض من ذلك، سيزيد عدد سكان طاجيكستان بنسبة 172٪، وقرغيزستان بنسبة 71٪، وكازاخستان بنسبة 50٪.

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