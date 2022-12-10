النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة مكة: التشغيل التجريبي الكامل لقطار الحرمين نهاية ديسمبر الحالي

‏استعداداً للانطلاق الرسمي مطلع 2018

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على صفحتها بالإنترنت، أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين سيكون -بإذن الله- في نهاية ديسمبر الحالي، بدون ركاب، وستكون انطلاقته على كامل المسار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بطول ٤٥٠كم، وبسرعة ٣٠٠كم؛ مشيرة إلى أن أسعار التذاكر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي مطلع ٢٠١٨ المقبل؛ حيث سينطلق رسمياً.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر قد استقلا القطار في أول رحلة تجريبية من جدة إلى مكة في 20 نوفمبر الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة مكة: التشغيل التجريبي الكامل لقطار الحرمين نهاية ديسمبر الحالي
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على صفحتها بالإنترنت، أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين سيكون -بإذن الله- في نهاية ديسمبر الحالي، بدون ركاب، وستكون انطلاقته على كامل المسار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بطول ٤٥٠كم، وبسرعة ٣٠٠كم؛ مشيرة إلى أن أسعار التذاكر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي مطلع ٢٠١٨ المقبل؛ حيث سينطلق رسمياً.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر قد استقلا القطار في أول رحلة تجريبية من جدة إلى مكة في 20 نوفمبر الماضي.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
07:01 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:20 AM

إمارة مكة: التشغيل التجريبي الكامل لقطار الحرمين نهاية ديسمبر الحالي

‏استعداداً للانطلاق الرسمي مطلع 2018

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
10,808

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على صفحتها بالإنترنت، أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين سيكون -بإذن الله- في نهاية ديسمبر الحالي، بدون ركاب، وستكون انطلاقته على كامل المسار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بطول ٤٥٠كم، وبسرعة ٣٠٠كم؛ مشيرة إلى أن أسعار التذاكر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي مطلع ٢٠١٨ المقبل؛ حيث سينطلق رسمياً.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر قد استقلا القطار في أول رحلة تجريبية من جدة إلى مكة في 20 نوفمبر الماضي.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة