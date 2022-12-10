إمارة مكة: التشغيل التجريبي الكامل لقطار الحرمين نهاية ديسمبر الحالي

‏استعداداً للانطلاق الرسمي مطلع 2018

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على صفحتها بالإنترنت، أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين سيكون -بإذن الله- في نهاية ديسمبر الحالي، بدون ركاب، وستكون انطلاقته على كامل المسار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بطول ٤٥٠كم، وبسرعة ٣٠٠كم؛ مشيرة إلى أن أسعار التذاكر لا تزال تحت الدراسة، وسيتم تحديدها قبل الانطلاق الفعلي مطلع ٢٠١٨ المقبل؛ حيث سينطلق رسمياً.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر قد استقلا القطار في أول رحلة تجريبية من جدة إلى مكة في 20 نوفمبر الماضي.