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تعليم «رجال ألمع» يعلن جاهزية خطة العودة للفصل الدراسي الثاني

استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها واستعداداتها لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني صباح غدٍ الأحد، الذي أقرّته وزارة التعليم أن يكون عن بُعد.

وأكد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العمري في رسالة وجهها للمجتمع التعليمي بأن العمل في الفصل الدراسي الأول نجح نجاحًا استثنائيًا في ظلّ الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، كما توج بالاختبارات النهائية التي واكبت هذا التميّز وظهور النتائج في وقتها، ووصلت رسالة التعليم لكافة المستفيدين منها.

مشيرًا إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني التي ستكون بالنظام ذاته تحتاج إلى مزيد من العمل مع المدارس لضمان الانطلاقة الحقيقية منذ بداية اليوم الدراسي الأول، مشددًا على أهمية التواصل مع قادة وقائدات المدارس والتأكد من جاهزيّة المقررات الدراسية التي بدأ ترحيلها منذ وقت مبكر، وكذلك ضمان انتظام الكادر التعليمي والإداري والطلبة من خلال منصة مدرستي.

مؤكدًا أنه كانت هناك مراجعات مستمرة لوضع المدارس وتوفر كافة احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية ومعالجة أي تحديات واجهت التعليم عند بُعد وضمان توفر الأجهزة الداعمة للتعليم عن بعد، وكذلك توفر بدائل التعليم الأخرى.

الجدير بالذكر أن قسمي الإشراف التربوي (بنين - بنات) قد أعدا خطة إجرائية للمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزية العودة واستقرار العمل في الميدان التعليمي ومعالجة ما قد يطرأ من خلال الزيارات الميدانية والإلكترونية.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي رجال ألمع تعليم رجال ألمع عسير

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تعليم «رجال ألمع» يعلن جاهزية خطة العودة للفصل الدراسي الثاني
سبق

استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها واستعداداتها لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني صباح غدٍ الأحد، الذي أقرّته وزارة التعليم أن يكون عن بُعد.

وأكد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العمري في رسالة وجهها للمجتمع التعليمي بأن العمل في الفصل الدراسي الأول نجح نجاحًا استثنائيًا في ظلّ الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، كما توج بالاختبارات النهائية التي واكبت هذا التميّز وظهور النتائج في وقتها، ووصلت رسالة التعليم لكافة المستفيدين منها.

مشيرًا إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني التي ستكون بالنظام ذاته تحتاج إلى مزيد من العمل مع المدارس لضمان الانطلاقة الحقيقية منذ بداية اليوم الدراسي الأول، مشددًا على أهمية التواصل مع قادة وقائدات المدارس والتأكد من جاهزيّة المقررات الدراسية التي بدأ ترحيلها منذ وقت مبكر، وكذلك ضمان انتظام الكادر التعليمي والإداري والطلبة من خلال منصة مدرستي.

مؤكدًا أنه كانت هناك مراجعات مستمرة لوضع المدارس وتوفر كافة احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية ومعالجة أي تحديات واجهت التعليم عند بُعد وضمان توفر الأجهزة الداعمة للتعليم عن بعد، وكذلك توفر بدائل التعليم الأخرى.

الجدير بالذكر أن قسمي الإشراف التربوي (بنين - بنات) قد أعدا خطة إجرائية للمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزية العودة واستقرار العمل في الميدان التعليمي ومعالجة ما قد يطرأ من خلال الزيارات الميدانية والإلكترونية.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:59 PM

تعليم «رجال ألمع» يعلن جاهزية خطة العودة للفصل الدراسي الثاني

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها واستعداداتها لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني صباح غدٍ الأحد، الذي أقرّته وزارة التعليم أن يكون عن بُعد.

وأكد مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العمري في رسالة وجهها للمجتمع التعليمي بأن العمل في الفصل الدراسي الأول نجح نجاحًا استثنائيًا في ظلّ الحالة الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، كما توج بالاختبارات النهائية التي واكبت هذا التميّز وظهور النتائج في وقتها، ووصلت رسالة التعليم لكافة المستفيدين منها.

مشيرًا إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني التي ستكون بالنظام ذاته تحتاج إلى مزيد من العمل مع المدارس لضمان الانطلاقة الحقيقية منذ بداية اليوم الدراسي الأول، مشددًا على أهمية التواصل مع قادة وقائدات المدارس والتأكد من جاهزيّة المقررات الدراسية التي بدأ ترحيلها منذ وقت مبكر، وكذلك ضمان انتظام الكادر التعليمي والإداري والطلبة من خلال منصة مدرستي.

مؤكدًا أنه كانت هناك مراجعات مستمرة لوضع المدارس وتوفر كافة احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية ومعالجة أي تحديات واجهت التعليم عند بُعد وضمان توفر الأجهزة الداعمة للتعليم عن بعد، وكذلك توفر بدائل التعليم الأخرى.

الجدير بالذكر أن قسمي الإشراف التربوي (بنين - بنات) قد أعدا خطة إجرائية للمشرفين والمشرفات للوقوف على جاهزية العودة واستقرار العمل في الميدان التعليمي ومعالجة ما قد يطرأ من خلال الزيارات الميدانية والإلكترونية.

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