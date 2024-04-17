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مذيع سابق بـ"الجزيرة" يصفع منسوبيها: هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمَيْن؟

تساءل: هل تعلمون أن السعودية تخوض معركة للبناء؟ لماذا درسنا الإعلام؟!

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو للإعلامي عبد السلام عقل، الذي عمل مذيعًا في قناة ‫الجزيرة، وجه خلاله رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة العربية السعوية، مشيراً إلى أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء ليس للخراب والدمار كحالكم.

واستهلّ رسالته قائلًا: "إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟"

وتابع يقول: "هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟"

وأضاف: "أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟"

وأردف يقول: "وهل تعلمون أنها تخوض معركة للبناء والتعمير، وأن فيها وليًّا للعهد شابًّا متعلمًا ذكيًّا طموحًا قويًّا يتحدّى كل الصعاب لكي ينهض ببلده وينفذ مشروع ٢٠٣٠ لا تعرفون هذا! لو فرضنا أنه ارتكب أخطاء فمَنْ منّا لا يخطِئ؟ فالزعماء والقادة يخطِئون، وهل أصبح دوركم هو البحث عن الأخطاء!"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذيع سابق بـ"الجزيرة" يصفع منسوبيها: هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمَيْن؟
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو للإعلامي عبد السلام عقل، الذي عمل مذيعًا في قناة ‫الجزيرة، وجه خلاله رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة العربية السعوية، مشيراً إلى أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء ليس للخراب والدمار كحالكم.

واستهلّ رسالته قائلًا: "إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟"

وتابع يقول: "هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟"

وأضاف: "أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟"

وأردف يقول: "وهل تعلمون أنها تخوض معركة للبناء والتعمير، وأن فيها وليًّا للعهد شابًّا متعلمًا ذكيًّا طموحًا قويًّا يتحدّى كل الصعاب لكي ينهض ببلده وينفذ مشروع ٢٠٣٠ لا تعرفون هذا! لو فرضنا أنه ارتكب أخطاء فمَنْ منّا لا يخطِئ؟ فالزعماء والقادة يخطِئون، وهل أصبح دوركم هو البحث عن الأخطاء!"

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
08:21 PM

مذيع سابق بـ"الجزيرة" يصفع منسوبيها: هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمَيْن؟

تساءل: هل تعلمون أن السعودية تخوض معركة للبناء؟ لماذا درسنا الإعلام؟!

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
8
10,594

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو للإعلامي عبد السلام عقل، الذي عمل مذيعًا في قناة ‫الجزيرة، وجه خلاله رسالة لزملائه في القناة فضح بها مشروع القناة في تمزيق وحدة الأمة واستهداف المملكة العربية السعوية، مشيراً إلى أن الإعلام ينبغي أن يكون للبناء ليس للخراب والدمار كحالكم.

واستهلّ رسالته قائلًا: "إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟"

وتابع يقول: "هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟"

وأضاف: "أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟"

وأردف يقول: "وهل تعلمون أنها تخوض معركة للبناء والتعمير، وأن فيها وليًّا للعهد شابًّا متعلمًا ذكيًّا طموحًا قويًّا يتحدّى كل الصعاب لكي ينهض ببلده وينفذ مشروع ٢٠٣٠ لا تعرفون هذا! لو فرضنا أنه ارتكب أخطاء فمَنْ منّا لا يخطِئ؟ فالزعماء والقادة يخطِئون، وهل أصبح دوركم هو البحث عن الأخطاء!"

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