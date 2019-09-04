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مدير تعليم صبيا لـ"سبق": لم يتم تخصيص لباس لطلاب برنامج الطفولة المبكرة

قال: العمل بموجب الاستراتيجية مستمر والتطوير قادم

أكد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أنه لم يتم تحديد لباس طلاب الطفولة المبكرة بعد حتى هذا الوقت، مبينًا أن العمل على تطوير بيئة الطلاب التعليمية مستمر.

وقال الحازمي لـ"سبق": إن "تطوير البيئة التعليمية يطال حتى المباني لطلاب وطالبات برامج الطفولة المبكرة مستمر، وستتم تهيئته وفق الاستراتيجية التي يتم العمل بموجبها".

يشار إلى أنه جرى تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا من خلال 314 فصلاً، يدرس بها 10230 تلميذًا وتلميذة في الصفوف الأولية، يدرّس لهم أكثر من 244 معلمة متخصصة، في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

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مدير تعليم صبيا لـ"سبق": لم يتم تخصيص لباس لطلاب برنامج الطفولة المبكرة
سبق

أكد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أنه لم يتم تحديد لباس طلاب الطفولة المبكرة بعد حتى هذا الوقت، مبينًا أن العمل على تطوير بيئة الطلاب التعليمية مستمر.

وقال الحازمي لـ"سبق": إن "تطوير البيئة التعليمية يطال حتى المباني لطلاب وطالبات برامج الطفولة المبكرة مستمر، وستتم تهيئته وفق الاستراتيجية التي يتم العمل بموجبها".

يشار إلى أنه جرى تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا من خلال 314 فصلاً، يدرس بها 10230 تلميذًا وتلميذة في الصفوف الأولية، يدرّس لهم أكثر من 244 معلمة متخصصة، في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
07:42 PM

مدير تعليم صبيا لـ"سبق": لم يتم تخصيص لباس لطلاب برنامج الطفولة المبكرة

قال: العمل بموجب الاستراتيجية مستمر والتطوير قادم

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محمد المواسي - جازان
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أكد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أنه لم يتم تحديد لباس طلاب الطفولة المبكرة بعد حتى هذا الوقت، مبينًا أن العمل على تطوير بيئة الطلاب التعليمية مستمر.

وقال الحازمي لـ"سبق": إن "تطوير البيئة التعليمية يطال حتى المباني لطلاب وطالبات برامج الطفولة المبكرة مستمر، وستتم تهيئته وفق الاستراتيجية التي يتم العمل بموجبها".

يشار إلى أنه جرى تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا من خلال 314 فصلاً، يدرس بها 10230 تلميذًا وتلميذة في الصفوف الأولية، يدرّس لهم أكثر من 244 معلمة متخصصة، في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.

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