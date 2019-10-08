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استعداداً لإطلاق منصّة لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً

في إطار توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية

تعتزم وزارة الخدمة المدنية إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية من أجل توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي المتكامل؛ دعماً لتحقيق مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتهدف الوزارة، عبر منصتها الرقمية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصّة جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

وتبدأ وزارة الخدمة المدنية مطلع الأسبوع القادم جولات تعريفية للجهات الحكومية ستشمل جميع مناطق المملكة؛ للتعريف بالمنصة وأهدافها وخِدْماتها استعداداً لإطلاقها رسميّاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتشمل الجولة التعريف بمركز ذكاء الأعمال وخِدْماته في دعم اتخاذ القرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعداداً لإطلاق منصّة لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً
سبق

تعتزم وزارة الخدمة المدنية إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية من أجل توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي المتكامل؛ دعماً لتحقيق مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتهدف الوزارة، عبر منصتها الرقمية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصّة جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

وتبدأ وزارة الخدمة المدنية مطلع الأسبوع القادم جولات تعريفية للجهات الحكومية ستشمل جميع مناطق المملكة؛ للتعريف بالمنصة وأهدافها وخِدْماتها استعداداً لإطلاقها رسميّاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتشمل الجولة التعريف بمركز ذكاء الأعمال وخِدْماته في دعم اتخاذ القرار.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:27 PM

استعداداً لإطلاق منصّة لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونياً

في إطار توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم وزارة الخدمة المدنية إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية من أجل توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي المتكامل؛ دعماً لتحقيق مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتهدف الوزارة، عبر منصتها الرقمية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصّة جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

وتبدأ وزارة الخدمة المدنية مطلع الأسبوع القادم جولات تعريفية للجهات الحكومية ستشمل جميع مناطق المملكة؛ للتعريف بالمنصة وأهدافها وخِدْماتها استعداداً لإطلاقها رسميّاً خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتشمل الجولة التعريف بمركز ذكاء الأعمال وخِدْماته في دعم اتخاذ القرار.

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