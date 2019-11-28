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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. تُصحَب برياح مثيرة للأتربة

تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. وضباب شرق وجنوب غرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية)، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. تُصحَب برياح مثيرة للأتربة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية)، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:16 AM

"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. تُصحَب برياح مثيرة للأتربة

تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.. وضباب شرق وجنوب غرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية)، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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