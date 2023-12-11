التحالف العربي: الحرس الجمهوري بادر بالقتال إلى جانبنا ودفاعات العدو تنهار

الشحي: مئات القتلى والأسرى من الميليشيات نتعامل معهم وفق القوانين الدولية

أكّد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبدالسلام الشحي؛ عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية بالكامل.

وقال الشحي؛ في حديث خاص نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن الحرس الجمهوري بادر بالقتال مع التحالف، وكشف العميد الشحي؛ أن لدى التحالف، مئات القتلى والأسرى من الميليشيات، يتم التعامل معهم، وفق ما تمليه القوانين الدولية.

وأكد أن "هناك تعاوناً من الحرس الجمهوري، وذلك بمبادرة منه، وهناك انهيار كبير في دفاعات العدو".

ميدانياً، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 53 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية في بيت الفقيه وزبيد ومنطقة الجاح بمحافظة الحديدة.

وتفرض مقاتلات التحالف العربي تغطية جوية واسعة لاستهداف أيّ تعزيزات مع تقدم قوات الشرعية على الأرض نحو مديرية التحيتا وتطهير جيوب ميليشيات الحوثي في أطراف مديرية حيس.