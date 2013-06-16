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"أمين جدة" يوجّه بإنشاء مسار حافلات الركاب للمدينة الذكية

انطلق اليوم بواقع 8 رحلات يومياً من تقاطع الأمير متعب مع حراء

وجّه أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة، صالح التركي؛ بإنشاء مسار حافلات لنقل الركاب من شمال المحافظة إلى المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات (صناعية شمال جدة) بطريق عسفان بشمال المحافظة وجامعة جدة.

وانطلق اليوم مسار حافلات نقل الركاب بعد اعتماد المسار وتدشينه من قِبل شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، من تقاطع طريق الأمير متعب مع شارع حراء بمعدل ٨ رحلات يومياً.

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"أمين جدة" يوجّه بإنشاء مسار حافلات الركاب للمدينة الذكية
سبق

وجّه أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة، صالح التركي؛ بإنشاء مسار حافلات لنقل الركاب من شمال المحافظة إلى المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات (صناعية شمال جدة) بطريق عسفان بشمال المحافظة وجامعة جدة.

وانطلق اليوم مسار حافلات نقل الركاب بعد اعتماد المسار وتدشينه من قِبل شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، من تقاطع طريق الأمير متعب مع شارع حراء بمعدل ٨ رحلات يومياً.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:29 PM

"أمين جدة" يوجّه بإنشاء مسار حافلات الركاب للمدينة الذكية

انطلق اليوم بواقع 8 رحلات يومياً من تقاطع الأمير متعب مع حراء

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عبدالله الراجحي - جدة
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وجّه أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التحضيرية لمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة، صالح التركي؛ بإنشاء مسار حافلات لنقل الركاب من شمال المحافظة إلى المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات (صناعية شمال جدة) بطريق عسفان بشمال المحافظة وجامعة جدة.

وانطلق اليوم مسار حافلات نقل الركاب بعد اعتماد المسار وتدشينه من قِبل شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، من تقاطع طريق الأمير متعب مع شارع حراء بمعدل ٨ رحلات يومياً.

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