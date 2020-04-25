أجواء الباحة تواعد الهطولات.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر

حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدني رؤية وتستمر لـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.