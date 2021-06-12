النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر

كوريا الجنوبية تسجّل 565 إصابة إضافية بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 85149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 2216 وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجّلت 17 مليوناً و296118 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 484235.

مصر

سجّلت مصر 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 271780 حالة، من ضمنهم 199840 حالة تمّ شفاؤها، و15547 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية أنه تمّ أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة من جرّاء الفيروس خلال أمس ليبلغ إجمالي الوفيات 1982 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 85149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 2216 وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجّلت 17 مليوناً و296118 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 484235.

مصر

سجّلت مصر 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 271780 حالة، من ضمنهم 199840 حالة تمّ شفاؤها، و15547 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية أنه تمّ أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة من جرّاء الفيروس خلال أمس ليبلغ إجمالي الوفيات 1982 وفاة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:26 AM

كورونا خلال 24 ساعة..  2216 وفاة جديدة في البرازيل و37 ضحية بمصر

كوريا الجنوبية تسجّل 565 إصابة إضافية بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
394

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 85149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 2216 وفاة.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجّلت 17 مليوناً و296118 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 484235.

مصر

سجّلت مصر 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 37 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 271780 حالة، من ضمنهم 199840 حالة تمّ شفاؤها، و15547 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 525 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147422 إصابة، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية أنه تمّ أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة من جرّاء الفيروس خلال أمس ليبلغ إجمالي الوفيات 1982 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,712

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة