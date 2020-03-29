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"الغذاء والدواء": نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية

لتجاوز تحديات "كورونا" وتتيح التواصل بشكل فوري مع التي تواجه تحديات في الاستيراد

خصصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نماذج تفاعلية لطلب الدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تتيح التواصل بشكل فوري مع الشركات التي تواجه تحديات في الاستيراد أو توفر المواد الخام أو تسجيل منتجات أو أي طلبات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات لقطاع الأعمال عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة فروعها في أنحاء المملكة.

وأوضحت الهيئة أنَّ مركز الاتصال الموحد (19999) يعمل بكامل طاقته لتلقي البلاغات والاستفسارات والتواصل مع العملاء وتقديم خدمات متنوعة للمستفيدين عبر تقنيات "العمل عن بُعد"، داعية منشآت القطاع الخاص في أنشطة التغذية والأدوية والأجهزة الطبية والتي تواجه أي تحديات بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) التواصل معها من خلال نماذج الدعم السريع التي يمكن الدخول إليها عن طريق الموقع الرسمي للهيئة www.sfda.gov.sa.

الهيئة العامة للغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية
سبق

خصصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نماذج تفاعلية لطلب الدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تتيح التواصل بشكل فوري مع الشركات التي تواجه تحديات في الاستيراد أو توفر المواد الخام أو تسجيل منتجات أو أي طلبات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات لقطاع الأعمال عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة فروعها في أنحاء المملكة.

وأوضحت الهيئة أنَّ مركز الاتصال الموحد (19999) يعمل بكامل طاقته لتلقي البلاغات والاستفسارات والتواصل مع العملاء وتقديم خدمات متنوعة للمستفيدين عبر تقنيات "العمل عن بُعد"، داعية منشآت القطاع الخاص في أنشطة التغذية والأدوية والأجهزة الطبية والتي تواجه أي تحديات بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) التواصل معها من خلال نماذج الدعم السريع التي يمكن الدخول إليها عن طريق الموقع الرسمي للهيئة www.sfda.gov.sa.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:08 PM

"الغذاء والدواء": نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية

لتجاوز تحديات "كورونا" وتتيح التواصل بشكل فوري مع التي تواجه تحديات في الاستيراد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نماذج تفاعلية لطلب الدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تتيح التواصل بشكل فوري مع الشركات التي تواجه تحديات في الاستيراد أو توفر المواد الخام أو تسجيل منتجات أو أي طلبات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات لقطاع الأعمال عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة فروعها في أنحاء المملكة.

وأوضحت الهيئة أنَّ مركز الاتصال الموحد (19999) يعمل بكامل طاقته لتلقي البلاغات والاستفسارات والتواصل مع العملاء وتقديم خدمات متنوعة للمستفيدين عبر تقنيات "العمل عن بُعد"، داعية منشآت القطاع الخاص في أنشطة التغذية والأدوية والأجهزة الطبية والتي تواجه أي تحديات بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) التواصل معها من خلال نماذج الدعم السريع التي يمكن الدخول إليها عن طريق الموقع الرسمي للهيئة www.sfda.gov.sa.

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