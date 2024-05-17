هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة وأجزاءً من غرب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار متوسطة على محافظة الطائف
هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة وأجزاءً من غرب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار متوسطة على محافظة الطائفوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-17
هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة وأجزاءً من غرب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:16 PM
أمطار متوسطة على محافظة الطائف
هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة وأجزاءً من غرب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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