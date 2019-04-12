مشاركة أكثر من 12 ألف متدرب ومتدربة في برنامج مسك طريق المستقبل

"التقني": يهدف إلى دعم الملتحقين بتنمية مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الإلكتروني "مسك طريق المستقبل"، الذي يأتي بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، لتدريب الخريجين، والمتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الملتحقين به في تنمية مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ للحصول على الفرص الوظيفية عبر برنامج تدريبي عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.

ويسعى البرنامج أيضاً إلى تنمية مهارات تطوير السير الذاتية، وإنجاز المقابلات الوظيفية والقيام بالتواصل الشبكي الفعّال من أجل انتقال سلس من المنشأة التدريبية إلى سوق العمل.

وتجاوزت أعداد المسجلين في البرنامج 12 ألف شاب وشابة من المنشآت التدريبية المستهدفة، ويجري حالياً تنفيذ البرنامج التدريبي بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المطبقة بالمملكة للوقاية من فيروس كورونا، وبما يستثمر أوقات المتدربين والمتدربات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم بأعلى المستويات.