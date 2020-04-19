النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

«هيئة الرقابة»: تورط 6 بفساد مالي وإداري بينهم قياديان في «الصحة» وقيادي في “السياحة”

"النمسا وبلجيكا وسويسرا".. أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا"

وفق بيانات أعلنتها اليوم الجهات الصحية الرسمية في الدول الثلاث

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا إلى 452 حالة إصابة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.

وفي بلجيكا تم تسجيل 230 حالة وفاة و1313 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم: إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 1135 وفاة مقارنة مع 1111 أمس السبت.

وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة مقارنة مع 27404 إصابات أمس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"النمسا وبلجيكا وسويسرا".. أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا"
سبق

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا إلى 452 حالة إصابة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.

وفي بلجيكا تم تسجيل 230 حالة وفاة و1313 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم: إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 1135 وفاة مقارنة مع 1111 أمس السبت.

وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة مقارنة مع 27404 إصابات أمس.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:13 PM

"النمسا وبلجيكا وسويسرا".. أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا"

وفق بيانات أعلنتها اليوم الجهات الصحية الرسمية في الدول الثلاث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,446

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا إلى 452 حالة إصابة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم أنها سجلت 67 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الإصابات إلى 14662 مصاباً، في حين تعافى 10501 شخص من الفيروس.

وفي بلجيكا تم تسجيل 230 حالة وفاة و1313 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم: إن عدد الوَفَيَات يشكل تراجعاً بواقع 60 شخصاً عن أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات بواقع 268 حالةً خلال 24 ساعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 1135 وفاة مقارنة مع 1111 أمس السبت.

وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27740 حالة مقارنة مع 27404 إصابات أمس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة