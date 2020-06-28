البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.