البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.
فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-28
سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
02:00 AM
البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.