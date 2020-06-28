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البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
02:00 AM

البرازيل تسجِّل 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجَّلت البرازيل 38 ألفًا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و313 ألفًا و667 شخصًا.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد؛ ليصل الإجمالي إلى 57 ألفًا و70 حالة.

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