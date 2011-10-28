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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8.123.05 نقطة

بتداولات بلغت 7.9 مليارات ريال لأكثر من 319 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 75.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8.123.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 388 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والمصافي، والزامل للصناعة، وشمس، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، ومجموعة الحكير، والمعذر ريت، وأسواق المزرعة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، والكابلات السعودية، وأمانة للتأمين، والراجحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً عند 1،235.08 نقطة ليقفل عند مستوى 15،673.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 747 ألف سهم تقاسمتها 2296 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8.123.05 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 75.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8.123.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 388 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والمصافي، والزامل للصناعة، وشمس، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، ومجموعة الحكير، والمعذر ريت، وأسواق المزرعة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، والكابلات السعودية، وأمانة للتأمين، والراجحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً عند 1،235.08 نقطة ليقفل عند مستوى 15،673.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 747 ألف سهم تقاسمتها 2296 صفقة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:28 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8.123.05 نقطة

بتداولات بلغت 7.9 مليارات ريال لأكثر من 319 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 75.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8.123.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 319 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 388 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والمصافي، والزامل للصناعة، وشمس، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، ومجموعة الحكير، والمعذر ريت، وأسواق المزرعة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.62%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، والكابلات السعودية، وأمانة للتأمين، والراجحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، مرتفعاً عند 1،235.08 نقطة ليقفل عند مستوى 15،673.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 747 ألف سهم تقاسمتها 2296 صفقة.

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