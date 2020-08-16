والدة "الزميل عبدالله العلي" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته.
ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 .
انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته.
ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 .
انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته.
ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 .
انتقلت إلى رحمة الله تعالى (والدة) الزميل عبدالله بن محمد العلي المدير التنفيذي لصحيفة "الأخبار" الإلكترونية، وذلك إثر مرض عانته.
ويتلقى العزاء تليفونيًا على أرقام : عبدالله 0597773852 - خالد 0500278475 .