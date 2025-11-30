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الأهالي ينتظرون تدخّل وزير الصحة "التاسع" لحل "معضلة مستشفى الليث الجديد"!

أُنشئ قبل سنوات عدة ولا يزال موصد الأبواب

يترقب سكان محافظة الليث أن يحل وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لغز مستشفى الليث الجديد، الذي أُنشئ قبل عدة سنوات، ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن، على الرغم من تعاقب ثمانِية وزراء على وزارة الصحة، فيما لا يزال المستشفى كما هو موصد الأبواب دون معرفة الأسباب التي حالت دون افتتاحه.

وتمنى الأهالي في محافظة الليث من وزير الصحة وضع حدّ لما أسموه بـ"معضلة مستشفى الليث الجديد"، لافتين إلى أنه مرّت سنوات عدة على الانتهاء من مشروع المستشفى الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه ظل طوال كل هذه السنوات يحوطه الغموض، وسط تساؤلات عن أسباب تأخر تشغيله.

وأبدى السكان تفاؤلهم بالوزير الجديد الذي تسلّم دفة وزارة الصحة للوقوف على مكمن الخلل وافتتاح المستشفى الذي طال انتظاره.

وكانت "صحة جدة" اعتمدت قبل نحو ثلاثة أعوام 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، والذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من خمس سنوات.

ويتوقع أن يخدم المستشفى الذي لم ير النور بعد أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة- جازان".

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الأهالي ينتظرون تدخّل وزير الصحة "التاسع" لحل "معضلة مستشفى الليث الجديد"!
سبق

يترقب سكان محافظة الليث أن يحل وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لغز مستشفى الليث الجديد، الذي أُنشئ قبل عدة سنوات، ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن، على الرغم من تعاقب ثمانِية وزراء على وزارة الصحة، فيما لا يزال المستشفى كما هو موصد الأبواب دون معرفة الأسباب التي حالت دون افتتاحه.

وتمنى الأهالي في محافظة الليث من وزير الصحة وضع حدّ لما أسموه بـ"معضلة مستشفى الليث الجديد"، لافتين إلى أنه مرّت سنوات عدة على الانتهاء من مشروع المستشفى الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه ظل طوال كل هذه السنوات يحوطه الغموض، وسط تساؤلات عن أسباب تأخر تشغيله.

وأبدى السكان تفاؤلهم بالوزير الجديد الذي تسلّم دفة وزارة الصحة للوقوف على مكمن الخلل وافتتاح المستشفى الذي طال انتظاره.

وكانت "صحة جدة" اعتمدت قبل نحو ثلاثة أعوام 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، والذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من خمس سنوات.

ويتوقع أن يخدم المستشفى الذي لم ير النور بعد أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة- جازان".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:25 PM

الأهالي ينتظرون تدخّل وزير الصحة "التاسع" لحل "معضلة مستشفى الليث الجديد"!

أُنشئ قبل سنوات عدة ولا يزال موصد الأبواب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يترقب سكان محافظة الليث أن يحل وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لغز مستشفى الليث الجديد، الذي أُنشئ قبل عدة سنوات، ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن، على الرغم من تعاقب ثمانِية وزراء على وزارة الصحة، فيما لا يزال المستشفى كما هو موصد الأبواب دون معرفة الأسباب التي حالت دون افتتاحه.

وتمنى الأهالي في محافظة الليث من وزير الصحة وضع حدّ لما أسموه بـ"معضلة مستشفى الليث الجديد"، لافتين إلى أنه مرّت سنوات عدة على الانتهاء من مشروع المستشفى الجديد، بسعة 100 سرير، إلا أن افتتاحه ظل طوال كل هذه السنوات يحوطه الغموض، وسط تساؤلات عن أسباب تأخر تشغيله.

وأبدى السكان تفاؤلهم بالوزير الجديد الذي تسلّم دفة وزارة الصحة للوقوف على مكمن الخلل وافتتاح المستشفى الذي طال انتظاره.

وكانت "صحة جدة" اعتمدت قبل نحو ثلاثة أعوام 72 مليون ريال لتجهيز وتأثيث مستشفى الليث الجديد التابع لها، والذي تم الانتهاء من إنشائه قبل نحو أكثر من خمس سنوات.

ويتوقع أن يخدم المستشفى الذي لم ير النور بعد أكثر من 80 ألف نسمة في المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إلى جانب خدمته سالكي الطريق الدولي "جدة- جازان".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,271
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