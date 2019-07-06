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رئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

ثمَّن جهود السعودية في تطوير الخدمات لتمكين المسلمين من أداء الحج بأمن وأمان

قام عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أمس الجمعة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي التي انطلقت يوم أمس.

وفي التفاصيل، كان في استقبال عمران خان لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد السعودية للمبادرة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

وشاهد رئيس الوزراء الباكستاني التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة، والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام أباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج.

وأثنى على تطبيق هذه المبادرة في باكستان معربًا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن، وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.

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رئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
سبق

قام عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أمس الجمعة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي التي انطلقت يوم أمس.

وفي التفاصيل، كان في استقبال عمران خان لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد السعودية للمبادرة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

وشاهد رئيس الوزراء الباكستاني التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة، والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام أباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج.

وأثنى على تطبيق هذه المبادرة في باكستان معربًا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن، وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
12:23 AM

رئيس وزراء باكستان يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

ثمَّن جهود السعودية في تطوير الخدمات لتمكين المسلمين من أداء الحج بأمن وأمان

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عبدالله العنزي - الرياض
0
6,415

قام عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أمس الجمعة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي التي انطلقت يوم أمس.

وفي التفاصيل، كان في استقبال عمران خان لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد السعودية للمبادرة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

وشاهد رئيس الوزراء الباكستاني التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة، والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام أباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج.

وأثنى على تطبيق هذه المبادرة في باكستان معربًا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن، وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.

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