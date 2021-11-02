بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأديان الـ 20

"العريفي": تماشياً مع رسالة المملكة لدعم التعايش السلمي والحوار بين الثقافات

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الـ 20 للأمانة العامة للمؤتمر الدولي السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي عقد أخيراً في جمهورية كازاخستان، بمشاركة ممثلين من الزعامات الدينية في دول العالم.

رأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي؛ الذي أكّد في كلمته أن المملكة انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي وسياستها الراسخة أسهمت في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين الأديان والثقافات، مشيراً إلى الدور البارز الذي قدّمته عبر مركز الملك عبدالله العالمي للحوار، الذي أسّس منصة عالمية للحوار الدولي الذي يلمسه القاصي والداني في عالمٍ معاصر يكتظ بكثير من الأزمات والصراعات.

وأشاد الشيخ العريفي؛ خلال كلمته، بالدولة الراعية للاجتماع قائلاً: "لا يستغرب أن تصدر هذه المبادرة من كازاخستان ومن رئيسها، فإن العلاقة بين البشر في هدي الإسلام مبنية على أساس راسخ ومبدأ عظيم وهو المساواة بين البشر في أصل خلقتهم وإنسانيتهم، فلا مجال للتمييز العنصري ولا العرقي ولا مشروعية للتعصب للجنس أو القبيلة، فالوضع الراهن يتطلب من جميع المجتمعات تبني قنوات الحوار البناء والناجح والمسؤول على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار الشيخ العريفي؛ إلى أن المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهي تسعى لخدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، مذكراً بالزيارة التي أمر بها الملك فيصل -رحمه الله تعالى- للفاتيكان لحمل رسالة الإسلام ومبادئه السمحة، والوسطية والحوار، والانفتاح على الآخر.

وقال إن المملكة مستمرة في هذا المنهج إلى يومنا هذا دعماً للقيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية، وما رعاية المملكة المنتدى السادس لحوار الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي تحت عنوان الثقافة واحترام الأديان، ثم المؤتمر العالمي للحوار بين الأديان الذي رأسه الملك عبدالله -رحمه الله- تعالى، إلى قيامها بتدشين المركز العالمي للفكر المتطرف مركز اعتدال في العاصمة الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله تعالى- بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب وترسيخ آليات الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة حول العالم، وصولاً إلى زيارة وفد الفاتيكان إلى المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس المجلس الباباوي للحوار بين الأديان الراحل جان تو ران عام 2018م، واللقاء بالملك، إلا تأكيداً لمبادئ الإسلام وقيمه العظيمة.

وقدّم الشيخ العريفي؛ في ختام مشاركته الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على حرصه ومتابعته للمشاركة، كما قدّم الشكر لرئاسة المؤتمر، ولحكومة كازاخستان على رعايتها، وللوفود المشاركة كافة في أعماله.

يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022 في مدينة نور سلطان في كازاخستان، وسيناقش دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كورونا العالمي.