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انطلاق عروض "الفروسية والخيول" بسراة عبيدة

بشعار "تنزه بحذر" ضمن فعاليات صيف عسير

انطلقت مساء أمس فعاليات عروض "الفروسية والخيول" التي نظمتها لجنة التنمية السياحية، بمشاركة إدارات حكومية عدة، بميدان الفروسية بصقر بني بشر جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وتشتمل الفعاليات على عروض لمهارات الفرسان بالخيل العربية تحت شعار "مرحبًا ألف.. تنزه بحذر"، بقيادة وتنظيم الفارسَين سعد آل مشرف البشري وعادل حسين البشري. وقدم أكثر من 15 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزها التقاط الأوتاد، والتقاط الأوتاد النارية، ثم قفز الحاجز الناري، وغيرها من الألعاب التي أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة بالمحافظة.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا أخرى متنوعة، قام بها مجموعات من الفرسان مستعرضين بالراية السعودية والأعلام الوطنية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدَّم.

يُشار إلى أن محافظة سراة عبيدة تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية لهذا الصيف؛ لما تتميز به من أجواء معتدلة، وحدائق وفعاليات متنوعة.

صيف عسير

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق عروض "الفروسية والخيول" بسراة عبيدة
سبق

انطلقت مساء أمس فعاليات عروض "الفروسية والخيول" التي نظمتها لجنة التنمية السياحية، بمشاركة إدارات حكومية عدة، بميدان الفروسية بصقر بني بشر جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وتشتمل الفعاليات على عروض لمهارات الفرسان بالخيل العربية تحت شعار "مرحبًا ألف.. تنزه بحذر"، بقيادة وتنظيم الفارسَين سعد آل مشرف البشري وعادل حسين البشري. وقدم أكثر من 15 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزها التقاط الأوتاد، والتقاط الأوتاد النارية، ثم قفز الحاجز الناري، وغيرها من الألعاب التي أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة بالمحافظة.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا أخرى متنوعة، قام بها مجموعات من الفرسان مستعرضين بالراية السعودية والأعلام الوطنية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدَّم.

يُشار إلى أن محافظة سراة عبيدة تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية لهذا الصيف؛ لما تتميز به من أجواء معتدلة، وحدائق وفعاليات متنوعة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:51 PM

انطلاق عروض "الفروسية والخيول" بسراة عبيدة

بشعار "تنزه بحذر" ضمن فعاليات صيف عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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انطلقت مساء أمس فعاليات عروض "الفروسية والخيول" التي نظمتها لجنة التنمية السياحية، بمشاركة إدارات حكومية عدة، بميدان الفروسية بصقر بني بشر جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.

وتشتمل الفعاليات على عروض لمهارات الفرسان بالخيل العربية تحت شعار "مرحبًا ألف.. تنزه بحذر"، بقيادة وتنظيم الفارسَين سعد آل مشرف البشري وعادل حسين البشري. وقدم أكثر من 15 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزها التقاط الأوتاد، والتقاط الأوتاد النارية، ثم قفز الحاجز الناري، وغيرها من الألعاب التي أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث، وكانت عامل جذب للجمهور، وتشجيعًا للسياحة بالمحافظة.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا أخرى متنوعة، قام بها مجموعات من الفرسان مستعرضين بالراية السعودية والأعلام الوطنية مع تحية الجمهور خلال العرض المقدَّم.

يُشار إلى أن محافظة سراة عبيدة تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية لهذا الصيف؛ لما تتميز به من أجواء معتدلة، وحدائق وفعاليات متنوعة.

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