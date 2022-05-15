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إدراج "شركة أسواق العثيم" في مؤشر MSCI القياسي العالمي

بعد تحقيقها معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار

أعلنت شركة مورغان ستانلي للخدمات المالية MSCI أول من أمس في مراجعتها النصف السنوية لمؤشراتها، عن إضافة شركة أسواق عبدالله العثيم للمؤشر القياسي العالمي للأسواق الناشئة MSCI EM Index، والذي تصدره الشركة ويضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، بعد أن كان مدرجاً في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

جاء ذلك في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، وبه يصل عدد الشركات السعودية المدرجة على هذا المؤشر إلى 33 شركة.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بكونها ضمن قائمة الشركات السعودية القيادية المدرجة في مؤشر MSCI، وتستشعر أهمية الانضمام لذلك المؤشر من خلال تعزيز ثقة المستثمرين حول العالم بالشركة، والمساهمة في توسيع قاعدة مستثمريها.

وأضاف أن الشركة استطاعت تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، ورفع حقوق المساهمين من خلال تحقيق أرباح مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالإضافة إلى استمرارها في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وأشار إلى أن إدراج الشركة في المؤشر يشكل أهمية كبرى لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الشركة لارتفاع معدل تكرار التداول ومعدل القيمة المتداولة للأسهم الحرة والسماح لتملك المستثمرين الأجانب لنسب عالية بالشركة مدعوماً بقوة مركزها المالي وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وختم حديثه قائلاً: "بشكل عام وجود الشركات السعودية في مؤشر MSCI العالمي يعكس قوة السوق المالية السعودية، بصفتها إحدى الأسواق الناشئة الرائدة عالمياً، ما يجذب المزيد من المستثمرين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة لبرامج تطوير القطاع المالي".

يشار إلى أن جميع التغييرات ستسري اعتباراً من نهاية 29 مايو الحالي، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر أربعة أسواق عربية أبرزها السعودية، علماً بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في شهري مايو ونوفمبر من كل عام.

شركة أسواق عبدالله العثيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدراج "شركة أسواق العثيم" في مؤشر MSCI القياسي العالمي
سبق

أعلنت شركة مورغان ستانلي للخدمات المالية MSCI أول من أمس في مراجعتها النصف السنوية لمؤشراتها، عن إضافة شركة أسواق عبدالله العثيم للمؤشر القياسي العالمي للأسواق الناشئة MSCI EM Index، والذي تصدره الشركة ويضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، بعد أن كان مدرجاً في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

جاء ذلك في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، وبه يصل عدد الشركات السعودية المدرجة على هذا المؤشر إلى 33 شركة.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بكونها ضمن قائمة الشركات السعودية القيادية المدرجة في مؤشر MSCI، وتستشعر أهمية الانضمام لذلك المؤشر من خلال تعزيز ثقة المستثمرين حول العالم بالشركة، والمساهمة في توسيع قاعدة مستثمريها.

وأضاف أن الشركة استطاعت تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، ورفع حقوق المساهمين من خلال تحقيق أرباح مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالإضافة إلى استمرارها في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وأشار إلى أن إدراج الشركة في المؤشر يشكل أهمية كبرى لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الشركة لارتفاع معدل تكرار التداول ومعدل القيمة المتداولة للأسهم الحرة والسماح لتملك المستثمرين الأجانب لنسب عالية بالشركة مدعوماً بقوة مركزها المالي وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وختم حديثه قائلاً: "بشكل عام وجود الشركات السعودية في مؤشر MSCI العالمي يعكس قوة السوق المالية السعودية، بصفتها إحدى الأسواق الناشئة الرائدة عالمياً، ما يجذب المزيد من المستثمرين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة لبرامج تطوير القطاع المالي".

يشار إلى أن جميع التغييرات ستسري اعتباراً من نهاية 29 مايو الحالي، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر أربعة أسواق عربية أبرزها السعودية، علماً بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في شهري مايو ونوفمبر من كل عام.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
10:40 PM

إدراج "شركة أسواق العثيم" في مؤشر MSCI القياسي العالمي

بعد تحقيقها معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مورغان ستانلي للخدمات المالية MSCI أول من أمس في مراجعتها النصف السنوية لمؤشراتها، عن إضافة شركة أسواق عبدالله العثيم للمؤشر القياسي العالمي للأسواق الناشئة MSCI EM Index، والذي تصدره الشركة ويضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، بعد أن كان مدرجاً في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

جاء ذلك في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني، وبه يصل عدد الشركات السعودية المدرجة على هذا المؤشر إلى 33 شركة.

من جانبه، أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بكونها ضمن قائمة الشركات السعودية القيادية المدرجة في مؤشر MSCI، وتستشعر أهمية الانضمام لذلك المؤشر من خلال تعزيز ثقة المستثمرين حول العالم بالشركة، والمساهمة في توسيع قاعدة مستثمريها.

وأضاف أن الشركة استطاعت تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 243 فرعاً حول المملكة، ورفع حقوق المساهمين من خلال تحقيق أرباح مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالإضافة إلى استمرارها في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وأشار إلى أن إدراج الشركة في المؤشر يشكل أهمية كبرى لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الشركة لارتفاع معدل تكرار التداول ومعدل القيمة المتداولة للأسهم الحرة والسماح لتملك المستثمرين الأجانب لنسب عالية بالشركة مدعوماً بقوة مركزها المالي وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وختم حديثه قائلاً: "بشكل عام وجود الشركات السعودية في مؤشر MSCI العالمي يعكس قوة السوق المالية السعودية، بصفتها إحدى الأسواق الناشئة الرائدة عالمياً، ما يجذب المزيد من المستثمرين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة لبرامج تطوير القطاع المالي".

يشار إلى أن جميع التغييرات ستسري اعتباراً من نهاية 29 مايو الحالي، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر أربعة أسواق عربية أبرزها السعودية، علماً بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في شهري مايو ونوفمبر من كل عام.

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