استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ في قصره بطوكيو، اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو
استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ في قصره بطوكيو، اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
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إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:48 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:10 AM
إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو
استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ في قصره بطوكيو، اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
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