إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو؛ في قصره بطوكيو، اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية.