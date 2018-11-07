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انحراف مركبة وفقدان السيطرة عليها يصرعان عشرينيًّا بمخطط ولي العهد بمكة

مصادر "سبق" نفت الأنباء المتداولة حول دهس طالب وفرار الجاني

نفت مصادر "سبق" ما نُقل اليوم الأربعاء بأن أحد طلاب مدرسة تعرَّض للدهس، وتُوفي صباح اليوم في مخطط ولي العهد، وفرَّ المتسبب في الحادث.

وأوضح المصدر أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة وهي مسرعة؛ ما أدى لفقدان قائدها السيطرة عليها، وانحرافها يمينًا ويسارًا في أحد الطرق بمخطط ولي العهد؛ ما جعلها تنقلب في الجزيرة الوسطية؛ ليلقى قائدها في العشرينيات من عمره مصرعه في الحال.

وبيَّن المصدر أن الحادث من طرف واحد، وسببه عدم أخذ الحذر؛ ما تسبب بفقدان السيطرة على المركبة. وقد باشر الحادث ضابط المرور، وفرقة من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

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انحراف مركبة وفقدان السيطرة عليها يصرعان عشرينيًّا بمخطط ولي العهد بمكة
سبق

نفت مصادر "سبق" ما نُقل اليوم الأربعاء بأن أحد طلاب مدرسة تعرَّض للدهس، وتُوفي صباح اليوم في مخطط ولي العهد، وفرَّ المتسبب في الحادث.

وأوضح المصدر أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة وهي مسرعة؛ ما أدى لفقدان قائدها السيطرة عليها، وانحرافها يمينًا ويسارًا في أحد الطرق بمخطط ولي العهد؛ ما جعلها تنقلب في الجزيرة الوسطية؛ ليلقى قائدها في العشرينيات من عمره مصرعه في الحال.

وبيَّن المصدر أن الحادث من طرف واحد، وسببه عدم أخذ الحذر؛ ما تسبب بفقدان السيطرة على المركبة. وقد باشر الحادث ضابط المرور، وفرقة من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:47 PM

انحراف مركبة وفقدان السيطرة عليها يصرعان عشرينيًّا بمخطط ولي العهد بمكة

مصادر "سبق" نفت الأنباء المتداولة حول دهس طالب وفرار الجاني

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
20,559

نفت مصادر "سبق" ما نُقل اليوم الأربعاء بأن أحد طلاب مدرسة تعرَّض للدهس، وتُوفي صباح اليوم في مخطط ولي العهد، وفرَّ المتسبب في الحادث.

وأوضح المصدر أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة وهي مسرعة؛ ما أدى لفقدان قائدها السيطرة عليها، وانحرافها يمينًا ويسارًا في أحد الطرق بمخطط ولي العهد؛ ما جعلها تنقلب في الجزيرة الوسطية؛ ليلقى قائدها في العشرينيات من عمره مصرعه في الحال.

وبيَّن المصدر أن الحادث من طرف واحد، وسببه عدم أخذ الحذر؛ ما تسبب بفقدان السيطرة على المركبة. وقد باشر الحادث ضابط المرور، وفرقة من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة.

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