بعد "واقعة سقوط الشاب".. شاهد "حفر الموت بنفود شقراء" تخرج ألسنتها للمواطنين!

"سبق" توثق ما أحدثته مؤسسات نقل رمال وترصد تعهدات لمخالفين لم تنفذ منذ 3 سنوات

رصدت عدسة "سبق" مزيداً من الحفر العميقة التي أحدثتها بعض مؤسسات نقل الرمال في نفود شقراء وظلت تهدد مرتادي البر؛ فرغم سقوط مركبة شاب في إحدى الحفر الأسبوع الماضي وتوجيه الدفاع المدني بضرورة علاج الحفر؛ إلا أن الحُفر في نفود شقراء لا زالت تهدد مرتادي النفود وتشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ووثقت "سبق" حفراً عميقة قي نفود شقراء أحدثتها بعض المؤسسات التي تنقل الرمال بشكل غير نظامي؛ إذ ظلت تلك الحفر تشكل خطرًا على الأرواح والمركبات، ولاسيما الحفر القريبة من المزارع التي أحدثها منفذ طريق "شكيرة" الزراعي قبل 3 سنوات وظلت على وضعها دون إصلاح رغم خطورتها.

وعلمت "سبق" أن مديرية الزراعة بشقراء قد خاطبت المحافظ في عام 1436هـ عن خطورة الحفر التي أحدثتها إحدى المؤسسات في نفود شقراء بالقرب من مزارع "شكيرة"، ووجه محافظ شقراء -وقتها- الشرطة بأخذ التعهد على تلك المؤسسة، وتم أخذ التعهد على الشركة بضرورة ردم الحفر وتسوية الموقع، ومراجعة الزراعة بعد تنفيذ المطلوب، إلا أن المؤسسة لم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن وظلت تلك الحفر العميقة على خطورتها منذ 3 سنوات.

من جهتهم طالب عدد من المواطنين الجهات ذات العلاقة "المحافظة، ولجنة التعديات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل والمواصلات، والشرطة، ومديرية الزراعة وإدارة الدفاع المدني، والمرور، والبلدية" بضرورة الوقوف على تلك الحفر وإلزام المتسبب فيها بردمها؛ لئلا تصبح مصيدة للمركبات ومحبي البر، ولاسيما أن موسم الأمطار قد بدأ وكثر ارتياد المواطنين وعوائلهم للبر والنفود.



كما ناشدوا وزارة البترول والثروة المعدنية بتطبيق الأنظمة التي تمنع من نقل الرمال دون أخذ رخصة من الوزارة، وطالبوا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في النظام على تلك الشركة المخالفة، والتي تنص في المادة الـ54 من نظام "الاستثمار التعديني" بأنه يعاقب كل مخالف بغرامة مالية، وكذا يجوز مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة".

وكانت "سبق" قد نشرت بعنوان "شاب ينجو من سقوط سيارته في حفرة بنفود شقراء"، عن نجاة شاب من سقوط مروّع بعدما هوت به سيارته في حفرة بنفود شقراء أحدثتها إحدى المؤسسات التي تنقل منها الرمال بشكل غير نظامي؛ إذ فُوجئ شاب في أثناء قيادته سيارتَه بعد صلاة العشاء في نفود شقراء بالقرب من طريق أشيقر الداهنة؛ بأن سيارته تهوي به في حفرة أحدثتها إحدى المؤسسات التي تنقل منها الرمال بشكل غير نظامي.

ونتج عن الحادث إصابات لقائد السيارة، عبارة عن بعض الكدمات والرضوض، إضافة إلى تلفيات في سيارته؛ حيث باشر -حينها- مرور شقراء الحادث فور وقوعه واستخرج السيارة، فيما نُقل قائد السيارة لمستشفى شقراء العام، ليخرج منه فيما بعد عقب إجراء بعض الفحوص والاطمئنان على صحته.



وتفاعل -وقتها- الدفاع المدني في شقراء مع تقرير "سبق" عن الحادثة؛ إذ وقفت إدارة الدفاع المدني على الحفرة، ووجّهت خطابًا لبلدية أشيقر بضرورة معالجة وضع الحفرة وإزالة مسبّبات خطورتها من خلال وضع سياج ولوحات تحذيرية، إضافة إلى إلزام المتسبّب بردمها.