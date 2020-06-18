قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن وبائية فيروس كورونا تتأثر بعدة عوامل؛ منها سرعة انتشار العدوى ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، ووجود بؤر تفشيات العدوى، مبينًا أن معدل الوفيات يتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض. وأشار "العبد العالي" إلى أن ذلك كان سببًا في عدم منع التجوال في الرياض رغم تسجيله الكثير من الحالات في الرياض يوميًّا، بينما اتخذت إجراءات احترازية في جدة وهي أقل في تسجيل حالات الإصابة. وأعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.

لماذا لم يُتَّخذ مزيد من الإجراءات في الرياض رغم تسجيل أرقام كبيرة يوميًّا؟.. "الصحة" تجيب محمد المواسي سبق 2020-06-18 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن وبائية فيروس كورونا تتأثر بعدة عوامل؛ منها سرعة انتشار العدوى ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، ووجود بؤر تفشيات العدوى، مبينًا أن معدل الوفيات يتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.



وأشار "العبد العالي" إلى أن ذلك كان سببًا في عدم منع التجوال في الرياض رغم تسجيله الكثير من الحالات في الرياض يوميًّا، بينما اتخذت إجراءات احترازية في جدة وهي أقل في تسجيل حالات الإصابة.



وأعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 04:21 PM

لماذا لم يُتَّخذ مزيد من الإجراءات في الرياض رغم تسجيل أرقام كبيرة يوميًّا؟.. "الصحة" تجيب معدل الوفيات يتأخر عن تسجيل الحالات فترة نتيجة لطبيعة المرض





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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن وبائية فيروس كورونا تتأثر بعدة عوامل؛ منها سرعة انتشار العدوى ومعدلات الوفيات، ونسب الحالات الحرجة، ووجود بؤر تفشيات العدوى، مبينًا أن معدل الوفيات يتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.



وأشار "العبد العالي" إلى أن ذلك كان سببًا في عدم منع التجوال في الرياض رغم تسجيله الكثير من الحالات في الرياض يوميًّا، بينما اتخذت إجراءات احترازية في جدة وهي أقل في تسجيل حالات الإصابة.



وأعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل 2,253 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4757 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفًا.