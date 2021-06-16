النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية"

تواجهه تحديات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين

تولى البريطاني كريم أحمد خان، اليوم الأربعاء، مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إثر أدائه القسم الذي تعهد خلاله بالعمل بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير.

وقال "خان": "أتعهد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد، ووفقاً لما يمليه الضمير"، معبراً عن خدمة هذا المنصب بما يلزم من مسؤولية أثناء أدائه اليمين، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويبلغ "خان" 51 عاماً من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة "خان"، وهو من أصول باكستانية، في فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.


وسبق أن قاد "خان" تحقيقاً أممياً خاصاً بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أنه مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية"
سبق

تولى البريطاني كريم أحمد خان، اليوم الأربعاء، مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إثر أدائه القسم الذي تعهد خلاله بالعمل بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير.

وقال "خان": "أتعهد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد، ووفقاً لما يمليه الضمير"، معبراً عن خدمة هذا المنصب بما يلزم من مسؤولية أثناء أدائه اليمين، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويبلغ "خان" 51 عاماً من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة "خان"، وهو من أصول باكستانية، في فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.


وسبق أن قاد "خان" تحقيقاً أممياً خاصاً بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أنه مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:49 PM

البريطاني كريم خان يتولى مهام مدعي عام "الجنائية الدولية"

تواجهه تحديات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
211

تولى البريطاني كريم أحمد خان، اليوم الأربعاء، مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إثر أدائه القسم الذي تعهد خلاله بالعمل بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير.

وقال "خان": "أتعهد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد، ووفقاً لما يمليه الضمير"، معبراً عن خدمة هذا المنصب بما يلزم من مسؤولية أثناء أدائه اليمين، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويبلغ "خان" 51 عاماً من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة "خان"، وهو من أصول باكستانية، في فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.


وسبق أن قاد "خان" تحقيقاً أممياً خاصاً بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أنه مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة