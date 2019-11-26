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قناة "فعاليات" تُواصل البث التجريبي لإبراز الأنشطة والمبادرات

الحكومية وغيرها ضمن منظومة إعلامية تتضمن موقعًا وحسابًا على "تويتر"

واصلت قناة "فعاليات"، بثها التجريبي على تردداتها المختلفة؛ في إطار سعيها لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفّذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتسليط الضوء عليها، وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها؛ بهدف تعريف الجمهور بها، وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.

وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير تركي بن عبدالله الشبانة، وتشمل موقع "فعاليات" الإلكتروني، وتطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال، وحساب "فعاليات" على منصة "تويتر"؛ لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.

وتسعى قناة "فعاليات" لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي. كما تعمل وفق خارطة برامج، وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تُعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.

رابط الموقع الإلكتروني لـ"فعاليات":

‏https://faaliat.sa/

رابط حساب "فعاليات" على "تويتر":

‏https://twitter.com/Faaliat

رابط تحميل تطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال:

https://apps.apple.com/sa/app/faaliat-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1458760973

ترددات بث قناة "فعاليات":

‏Arabsat badr :

‏Sd:

‏FREQ.12015 MHZ

‏POL V :

‏S/R 27500

‏MODULATION DVBS/QPSK :

‏FEC3/4

===============

‏Arabsat badr 4:

‏HD:

‏FREQ.12149 MHZ

‏POLH :

‏S/R 27500

‏Mod. DVBS2/8PSK:

‏FEC 5/6

=============

‏Arabsat badr 4:

‏Bade7 :

‏FREQ. 11230 MHZ

‏POLH:

‏S/R 27500

‏Mod.DVBS2/8PSK

‏FEC5/5

فعاليات قناة فعاليات هيئة الإذاعة والتلفزيون وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قناة "فعاليات" تُواصل البث التجريبي لإبراز الأنشطة والمبادرات
سبق

واصلت قناة "فعاليات"، بثها التجريبي على تردداتها المختلفة؛ في إطار سعيها لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفّذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتسليط الضوء عليها، وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها؛ بهدف تعريف الجمهور بها، وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.

وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير تركي بن عبدالله الشبانة، وتشمل موقع "فعاليات" الإلكتروني، وتطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال، وحساب "فعاليات" على منصة "تويتر"؛ لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.

وتسعى قناة "فعاليات" لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي. كما تعمل وفق خارطة برامج، وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تُعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.

رابط الموقع الإلكتروني لـ"فعاليات":

‏https://faaliat.sa/

رابط حساب "فعاليات" على "تويتر":

‏https://twitter.com/Faaliat

رابط تحميل تطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال:

https://apps.apple.com/sa/app/faaliat-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1458760973

ترددات بث قناة "فعاليات":

‏Arabsat badr :

‏Sd:

‏FREQ.12015 MHZ

‏POL V :

‏S/R 27500

‏MODULATION DVBS/QPSK :

‏FEC3/4

===============

‏Arabsat badr 4:

‏HD:

‏FREQ.12149 MHZ

‏POLH :

‏S/R 27500

‏Mod. DVBS2/8PSK:

‏FEC 5/6

=============

‏Arabsat badr 4:

‏Bade7 :

‏FREQ. 11230 MHZ

‏POLH:

‏S/R 27500

‏Mod.DVBS2/8PSK

‏FEC5/5

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:05 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:36 PM

قناة "فعاليات" تُواصل البث التجريبي لإبراز الأنشطة والمبادرات

الحكومية وغيرها ضمن منظومة إعلامية تتضمن موقعًا وحسابًا على "تويتر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
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واصلت قناة "فعاليات"، بثها التجريبي على تردداتها المختلفة؛ في إطار سعيها لتغطية الأحداث والمناسبات والمبادرات والأنشطة التي تنفّذها الجهات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتسليط الضوء عليها، وإبرازها بمختلف مجالاتها وأشكالها وتخصصاتها؛ بهدف تعريف الجمهور بها، وتكثيف تفاعله معها وارتياده لها.

وتأتي القناة التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، ضمن منظومة إعلامية أسستها وزارة الإعلام، بتوجيه من الوزير تركي بن عبدالله الشبانة، وتشمل موقع "فعاليات" الإلكتروني، وتطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال، وحساب "فعاليات" على منصة "تويتر"؛ لتحقيق الأهداف من خلال التكامل والانتشار.

وتسعى قناة "فعاليات" لتوفير التغطيات للفعاليات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي لا تحصل على فرصة مناسبة في التغطيات والانتشار الإعلامي. كما تعمل وفق خارطة برامج، وجدولة للفعاليات والمناسبات، ضمن آلية التنسيق والتكامل التي تُعنى بتغطيتها ونقلها عبر أثيرها.

رابط الموقع الإلكتروني لـ"فعاليات":

‏https://faaliat.sa/

رابط حساب "فعاليات" على "تويتر":

‏https://twitter.com/Faaliat

رابط تحميل تطبيق "فعاليات" للهاتف الجوال:

https://apps.apple.com/sa/app/faaliat-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/id1458760973

ترددات بث قناة "فعاليات":

‏Arabsat badr :

‏Sd:

‏FREQ.12015 MHZ

‏POL V :

‏S/R 27500

‏MODULATION DVBS/QPSK :

‏FEC3/4

===============

‏Arabsat badr 4:

‏HD:

‏FREQ.12149 MHZ

‏POLH :

‏S/R 27500

‏Mod. DVBS2/8PSK:

‏FEC 5/6

=============

‏Arabsat badr 4:

‏Bade7 :

‏FREQ. 11230 MHZ

‏POLH:

‏S/R 27500

‏Mod.DVBS2/8PSK

‏FEC5/5

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