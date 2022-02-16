قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.
القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيرية
ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي
قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.الجهات الأمنية الرياض
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القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيريةعبدالله البرقاوي سبق 2020-02-16
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:16 AM
القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيرية
ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي
قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.
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