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القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيرية

ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.

الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيرية
سبق

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:16 AM

القبض على سارقي ملابس كبائن الجمعيات الخيرية

ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,471

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.

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