‫وعملت إدارة السقيا على تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث تم تقديم أكثر من 8000 لتر من ماء زمزم موزعة عبر الحافظات المحمولة على الظهر، وأيضاً تم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم وأكثر من 200 ألف عبوة مياه صحية، عمل على ذلك أكثر من 350 موظفاً ومراقباً وعاملاً.‬ ‫ويأتي ذلك للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين. ‬

‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك ممثلة في إدارة السقيا، توفير المياه للمصلين لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأديتهم عبادتهم. ‬

أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم للمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-11 ‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك ممثلة في إدارة السقيا، توفير المياه للمصلين لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأديتهم عبادتهم. ‬

‫وعملت إدارة السقيا على تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث تم تقديم أكثر من 8000 لتر من ماء زمزم موزعة عبر الحافظات المحمولة على الظهر، وأيضاً تم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم وأكثر من 200 ألف عبوة مياه صحية، عمل على ذلك أكثر من 350 موظفاً ومراقباً وعاملاً.‬

‫ويأتي ذلك للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين. ‬



11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 10:15 AM

أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم للمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي





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‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك ممثلة في إدارة السقيا، توفير المياه للمصلين لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأديتهم عبادتهم. ‬



‫وعملت إدارة السقيا على تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث تم تقديم أكثر من 8000 لتر من ماء زمزم موزعة عبر الحافظات المحمولة على الظهر، وأيضاً تم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم وأكثر من 200 ألف عبوة مياه صحية، عمل على ذلك أكثر من 350 موظفاً ومراقباً وعاملاً.‬

‫ويأتي ذلك للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين. ‬

