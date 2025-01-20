شاهد.. دوريات "عثوان جازان" تُحبط تهريب 1010 حِزَم قات
أثناء أداء مهامها الميدانية اليوم من رصد ومتابعة وضبط
أحبطت دوريات مركز عثوان في جازان، اليوم، تهريب أكثر من 1010 حِزَم قات، أثناء قيامها بعملها الميداني.
واستطاعت دوريات مركز عثوان، أثناء أداء مهامها الميدانية من الرصد والمتابعة والضبط، بمتابعة مباشرة من رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، إفشالَ تهريب القات.
وأكد "أبو ملحة"، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.
وأشار إلى أن دوريات مركز عثوان تبذل جهودًا بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ موضحًا أن عمليات الضبط مستمرة.
وحث "أبو ملحة" أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.
جازان
دوريات مركز عثوان
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حِزَم قات
شاهد.. دوريات "عثوان جازان" تُحبط تهريب 1010 حِزَم قات
محمد المواسي
سبق
2020-01-20
أحبطت دوريات مركز عثوان في جازان، اليوم، تهريب أكثر من 1010 حِزَم قات، أثناء قيامها بعملها الميداني.
واستطاعت دوريات مركز عثوان، أثناء أداء مهامها الميدانية من الرصد والمتابعة والضبط، بمتابعة مباشرة من رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، إفشالَ تهريب القات.
وأكد "أبو ملحة"، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.
وأشار إلى أن دوريات مركز عثوان تبذل جهودًا بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ موضحًا أن عمليات الضبط مستمرة.
وحث "أبو ملحة" أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:17 PM
شاهد.. دوريات "عثوان جازان" تُحبط تهريب 1010 حِزَم قات
أثناء أداء مهامها الميدانية اليوم من رصد ومتابعة وضبط
أحبطت دوريات مركز عثوان في جازان، اليوم، تهريب أكثر من 1010 حِزَم قات، أثناء قيامها بعملها الميداني.
واستطاعت دوريات مركز عثوان، أثناء أداء مهامها الميدانية من الرصد والمتابعة والضبط، بمتابعة مباشرة من رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة، إفشالَ تهريب القات.
وأكد "أبو ملحة"، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.
وأشار إلى أن دوريات مركز عثوان تبذل جهودًا بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية؛ موضحًا أن عمليات الضبط مستمرة.
وحث "أبو ملحة" أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.