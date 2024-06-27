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وزير الثقافة يزور المتحف الوطني الكوري

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، المتحف الوطني الكوري, ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تشارك جمهورية كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.
وكان سمو وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يزور المتحف الوطني الكوري
سبق

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، المتحف الوطني الكوري, ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تشارك جمهورية كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.
وكان سمو وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:08 PM

وزير الثقافة يزور المتحف الوطني الكوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، المتحف الوطني الكوري, ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16.
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تشارك جمهورية كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.
وكان سمو وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

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