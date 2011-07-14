النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتبارًا من الغد.. إتاحة خدمتي القبول الفوري والتعديل بجامعة الملك خالد

عميد التسجيل: بهدف رفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع

تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة.

وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.

وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتبارًا من الغد.. إتاحة خدمتي القبول الفوري والتعديل بجامعة الملك خالد
سبق

تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة.

وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.

وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:23 PM

اعتبارًا من الغد.. إتاحة خدمتي القبول الفوري والتعديل بجامعة الملك خالد

عميد التسجيل: بهدف رفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
2
4,070

تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة.

وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.

وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,755

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة