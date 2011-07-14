تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا. ‏ وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة. وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية. وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

اعتبارًا من الغد.. إتاحة خدمتي القبول الفوري والتعديل بجامعة الملك خالد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-14 تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا.

‏

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة.



وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.



وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 02:23 PM

اعتبارًا من الغد.. إتاحة خدمتي القبول الفوري والتعديل بجامعة الملك خالد عميد التسجيل: بهدف رفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع





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تتيح عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد غدًا الاثنين الـ 12 من شهر ذي القعدة خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول من خلال بوابة القبول، وذلك وفق نسب القبول المعلن عنها سابقًا.

‏

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني إن العمادة أنهت مرحلتي القبول الأولى والثانية، وتم قبول العدد المقرر قبوله من مجلس الجامعة.



وأضاف: جميع المقاعد الشاغرة أو التي ستشغر نتيجة انسحاب الطلاب المقبولين ستتاح عن طريق خدمة القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، مشيرًا إلى أن العمادة أتاحت خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول لرفع مستوى الشفافية والعدالة وإتاحة كل الفرص للجميع من خلال الخدمات الإلكترونية.



وبيّن أن خدمة القبول الفوري تتيح لمن له طلب قبول بالجامعة ولم يحالفه الحظ في المرحلة الأولى أو الثانية الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة في الجامعة والاختيار منها، فيما تتيح خدمة تغيير القبول لمن قُبل في الجامعة ولديه رقم جامعي لهذا العام الاطلاع على جميع المقاعد الشاغرة والتغيير إلى تخصص آخر دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويكون القبول بكلتا الخدمتين وفقًا لنسب القبول المعلنة سابقًا.