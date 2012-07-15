النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواجهة الجراد.. "البيئة" تُعالج 120 ألف هكتار خلال الشهر الماضي

المبيد المستخدم في عملية المكافحة 45 ألف لتر EC و3 آلاف لتر ULV

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ما زالت مستمرة خلال شهرَي يونيو ويوليو، في مناطق الموسم الصيفي في كلٍّ من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران؛ بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وذكرت الوزارة أن المساحة المستكشفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 12 يوليو، بلغت 170 ألف هكتار، وبلغت المساحة المعالجة 120 ألف هكتار، بينما قُدِّرت كمية المبيد المستخدم في عملية المكافحة 45 ألف لتر EC، و3 آلاف لتر ULV، وذلك من خلال 54 فرقة مكافحة تابعة للوزارة.

وبيَّنت "البيئة" أن انتشار الجراد الصحراوي في هذه الفترة جاء نتيجة ظروف ناتجة عن التغير المناخي، وتصادم تيارين هوائيين متعاكسين تسببا في هبوط الأسراب على الأرض وهطول الأمطار التي أوجدت رطوبة أرضية مناسبة لوضع البيض.

وأفادت بأن من أسباب انتشار الجراد أيضاً، استمرار هجرة الأسراب خلال مايو الماضي من جنوب اليمن لتتخطى الموسم الصيفي هناك وتتوغل نحو المملكة، لتلتقي مع المجموعات المهاجرة من داخل الموسم الربيعي بالمملكة في مرتفعات جبال السروات من الطائف شمالاً حتى نجران جنوباً لتتضاعف الأعداد، وتستمر فترة الجثوم لأسابيع قليلة، وهو ما سمح بحدوث عمليات التكاثر بكميات عالية جداً.

وأشارت الوزارة إلى أن تأخر فترة القضاء على الآفة حاصل نظراً لصعوبة تضاريس مناطق الإصابة الحالية، وصعوبة أو عدم إمكانية استخدام آليات مكافحة الجراد المتخصصة سواء الأرضية أو الجوية، إضافة إلى وجود المزارع المروية ذات المحاصيل المختلفة بالقرب من المناطق السكانية بشكل لصيق جداً.

وأكدت أن الفرق الميدانية تتجاوب أولاً بأول مع البلاغات في المنازل والمزارع والطرقات، مستخدمةً سيارات المكافحة التابعة للوزارة للتوغل في الأودية والمناطق المفتوحة لوقف زحف الدبا نحو القرى والحيازات الزراعية، متوقعةً حدوث نتائج جيدة لعمليات المكافحة للحد من انتشار الجراد الصحراوي وتكاثره في الفترة القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمواجهة الجراد.. "البيئة" تُعالج 120 ألف هكتار خلال الشهر الماضي
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ما زالت مستمرة خلال شهرَي يونيو ويوليو، في مناطق الموسم الصيفي في كلٍّ من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران؛ بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وذكرت الوزارة أن المساحة المستكشفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 12 يوليو، بلغت 170 ألف هكتار، وبلغت المساحة المعالجة 120 ألف هكتار، بينما قُدِّرت كمية المبيد المستخدم في عملية المكافحة 45 ألف لتر EC، و3 آلاف لتر ULV، وذلك من خلال 54 فرقة مكافحة تابعة للوزارة.

وبيَّنت "البيئة" أن انتشار الجراد الصحراوي في هذه الفترة جاء نتيجة ظروف ناتجة عن التغير المناخي، وتصادم تيارين هوائيين متعاكسين تسببا في هبوط الأسراب على الأرض وهطول الأمطار التي أوجدت رطوبة أرضية مناسبة لوضع البيض.

وأفادت بأن من أسباب انتشار الجراد أيضاً، استمرار هجرة الأسراب خلال مايو الماضي من جنوب اليمن لتتخطى الموسم الصيفي هناك وتتوغل نحو المملكة، لتلتقي مع المجموعات المهاجرة من داخل الموسم الربيعي بالمملكة في مرتفعات جبال السروات من الطائف شمالاً حتى نجران جنوباً لتتضاعف الأعداد، وتستمر فترة الجثوم لأسابيع قليلة، وهو ما سمح بحدوث عمليات التكاثر بكميات عالية جداً.

وأشارت الوزارة إلى أن تأخر فترة القضاء على الآفة حاصل نظراً لصعوبة تضاريس مناطق الإصابة الحالية، وصعوبة أو عدم إمكانية استخدام آليات مكافحة الجراد المتخصصة سواء الأرضية أو الجوية، إضافة إلى وجود المزارع المروية ذات المحاصيل المختلفة بالقرب من المناطق السكانية بشكل لصيق جداً.

وأكدت أن الفرق الميدانية تتجاوب أولاً بأول مع البلاغات في المنازل والمزارع والطرقات، مستخدمةً سيارات المكافحة التابعة للوزارة للتوغل في الأودية والمناطق المفتوحة لوقف زحف الدبا نحو القرى والحيازات الزراعية، متوقعةً حدوث نتائج جيدة لعمليات المكافحة للحد من انتشار الجراد الصحراوي وتكاثره في الفترة القادمة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
02:17 PM

لمواجهة الجراد.. "البيئة" تُعالج 120 ألف هكتار خلال الشهر الماضي

المبيد المستخدم في عملية المكافحة 45 ألف لتر EC و3 آلاف لتر ULV

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
658

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ما زالت مستمرة خلال شهرَي يونيو ويوليو، في مناطق الموسم الصيفي في كلٍّ من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران؛ بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وذكرت الوزارة أن المساحة المستكشفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 12 يوليو، بلغت 170 ألف هكتار، وبلغت المساحة المعالجة 120 ألف هكتار، بينما قُدِّرت كمية المبيد المستخدم في عملية المكافحة 45 ألف لتر EC، و3 آلاف لتر ULV، وذلك من خلال 54 فرقة مكافحة تابعة للوزارة.

وبيَّنت "البيئة" أن انتشار الجراد الصحراوي في هذه الفترة جاء نتيجة ظروف ناتجة عن التغير المناخي، وتصادم تيارين هوائيين متعاكسين تسببا في هبوط الأسراب على الأرض وهطول الأمطار التي أوجدت رطوبة أرضية مناسبة لوضع البيض.

وأفادت بأن من أسباب انتشار الجراد أيضاً، استمرار هجرة الأسراب خلال مايو الماضي من جنوب اليمن لتتخطى الموسم الصيفي هناك وتتوغل نحو المملكة، لتلتقي مع المجموعات المهاجرة من داخل الموسم الربيعي بالمملكة في مرتفعات جبال السروات من الطائف شمالاً حتى نجران جنوباً لتتضاعف الأعداد، وتستمر فترة الجثوم لأسابيع قليلة، وهو ما سمح بحدوث عمليات التكاثر بكميات عالية جداً.

وأشارت الوزارة إلى أن تأخر فترة القضاء على الآفة حاصل نظراً لصعوبة تضاريس مناطق الإصابة الحالية، وصعوبة أو عدم إمكانية استخدام آليات مكافحة الجراد المتخصصة سواء الأرضية أو الجوية، إضافة إلى وجود المزارع المروية ذات المحاصيل المختلفة بالقرب من المناطق السكانية بشكل لصيق جداً.

وأكدت أن الفرق الميدانية تتجاوب أولاً بأول مع البلاغات في المنازل والمزارع والطرقات، مستخدمةً سيارات المكافحة التابعة للوزارة للتوغل في الأودية والمناطق المفتوحة لوقف زحف الدبا نحو القرى والحيازات الزراعية، متوقعةً حدوث نتائج جيدة لعمليات المكافحة للحد من انتشار الجراد الصحراوي وتكاثره في الفترة القادمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,988
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,790

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة