لورينت روبرت: سعيد بالاستحواذ السعودي على نادي "نيوكاسل"

تمنى أن يقودوا الفريق إلى دوري أبطال أوروبا

عبر الفرنسي لورينت روبرت، لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق، عن أمله في أن يقود الملاك الجدد المحتملون النادي إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تصريحات روبرت، مع اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على أسهم النادي، في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

وقال روبرت، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:" سعيد بعملية الاستحواذ، لأني أعتقد أن نيوكاسل يمكنه العودة مجدداً لأعلى المستويات، أعتقد أن النادي كبير بشكل كاف لذلك".

وأضاف: حينما انضممت لنيوكاسل لم يكن مركز الفريق جيداً، بعد ذلك في الموسم الأول لي أنهينا الدوري في المركز الرابع، وفي الموسم الذي يليه كنا الثالث.

وتابع اللاعب الفرنسي: لعبنا في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب أنت تريد لعب كرة القدم، أردت أن ألعب في هذه المنافسة كل عام حينما كنت في باريس سان جيرمان.

وواصل متحدثاً:" كان مدربنا السير بوبي روبسون، ولعبت مع لاعبين عظماء مثل آلان شيرر وجاري سبيد، كانوا لاعبين عظماء وأصدقاء رائعين كذلك، أنا وزوجتي بكينا حينما رحلنا من هناك".

واختتم روبرت تصريحاته قائلاً: "لازلت أتحدث للجماهير عبر منصة تبادل الصور "انستجرام"، وأرغب في رؤية نيوكاسل يعود للقمة وحتى الفوز بدوري الأبطال، لم لا؟".

وكان روبيرت لعب لنيوكاسل في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، قادماً من باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل فيما بعد إلى بورتسموث على سبيل الإعارة، قبل الرحيل بشكل نهائي إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى أندية أخرى في إسبانيا وإنجلترا وكندا واليونان.