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الكويت تعلن شفاء 25 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 305 حالات

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص تمهيداً لخروجهم

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 305 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 25 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 305 حالات
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 305 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:01 AM

الكويت تعلن شفاء 25 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 305 حالات

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص تمهيداً لخروجهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 305 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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