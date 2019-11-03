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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة. مؤكدًا أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال، والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بالحضور في بلدهم الثاني متمنيًا التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في السعودية.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السماري قصر الحكم

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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة. مؤكدًا أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال، والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بالحضور في بلدهم الثاني متمنيًا التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في السعودية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:44 PM

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة. مؤكدًا أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال، والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بالحضور في بلدهم الثاني متمنيًا التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في السعودية.

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