يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.

وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء

تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.

"أفد" لدعم التصنيع المحلي تعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ"الجنادرية" .. اليوم متعب البقمي سبق 2018-02-21 تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية. وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء 5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية. يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439 12:46 AM

"أفد" لدعم التصنيع المحلي تعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ"الجنادرية" .. اليوم في قاعة الدرعية بالمهرجان





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تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.

وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء

5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.

يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.