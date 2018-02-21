"أفد" لدعم التصنيع المحلي تعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ"الجنادرية" .. اليوم
في قاعة الدرعية بالمهرجان
تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.
وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء
5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.
يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
"أفد" لدعم التصنيع المحلي تعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ"الجنادرية" .. اليوم
متعب البقميسبق2018-02-21
تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.
وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء
5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.
يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:46 AM
"أفد" لدعم التصنيع المحلي تعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ"الجنادرية" .. اليوم
تعقد اللجنة الإعلامية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018 ) مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمهرجان الجنادرية.
وأعلنت اللجنة أن انعقاد المؤتمر يوم الأربعاء
5 / 6 /1439هـ الموافق 21 / 2 / 2018م، بعد صلاة المغرب في قاعة الدرعية بمهرجان الجنادرية.
يُذكر أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.