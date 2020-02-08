خسرت شميمة بيغوم، المعروفة بـ"عروس داعش"، معركة جديدة أمام القضاء البريطاني، الذي جدّد التأكيد على قراره بحرمانها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية إليزابيث لينغ، حكمها، أمس الجمعة، مشددة على أن قرار حرمانها من الجنسية البريطانية الذي اتخذه وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، بحق شميمة؛ لم يجعلها عديمة الجنسية؛ حيث إنها من أصول بنغلاديشية، وبالتالي فإنها بموجب القانون البنغلاديشي لا يمكن أن تصبح بلا جنسية. ووفق ما أوردته "إندبندنت" فقد خلصت المحكمة إلى أن بيغوم "وضعت نفسها في هذا الموقف كنتيجة لخياراتها الخاصة، ولأفعال الآخرين، لكن ليس بسبب أي شيء قامت به وزارة الداخلية البريطانية". وحسب موقع "روسيا اليوم": نفت بنغلاديش أن تكون شميمة قد طلبت الجنسية البنغالية. وقد أعلن محاميها دانيال فورنر، أن موكلته ستستأنف القرار "على سبيل الاستعجال الاستثنائي"، متسائلًا: "كيف يمكن لشميمة أن تتحدّى بأي طريقة معقولة وعادلة قرار حرمانها من جنسيتها، وهي امرأة شابة في خطر شديد؟". وعلق متحدث باسم وزارة الداخلية على حكم الاستئناف بقضية شميمة، بقوله: الحكومة البريطانية ترحب بالحكم وستعمل دائمًا على ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة كأولوية. جدير بالذكر أن بيغوم واحدة من ثلاث طالبات من شرق لندن سافرن في العام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش"، الذي عاشت تحت حكمه لأكثر من ثلاث سنوات، وتزوجت بالجهادي الهولندي ياجو ريدجك، ومات أطفالها الثلاثة هناك.

"عروس داعش" تخسر معركة جديدة أمام القضاء البريطاني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-08 خسرت شميمة بيغوم، المعروفة بـ"عروس داعش"، معركة جديدة أمام القضاء البريطاني، الذي جدّد التأكيد على قراره بحرمانها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية إليزابيث لينغ، حكمها، أمس الجمعة، مشددة على أن قرار حرمانها من الجنسية البريطانية الذي اتخذه وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، بحق شميمة؛ لم يجعلها عديمة الجنسية؛ حيث إنها من أصول بنغلاديشية، وبالتالي فإنها بموجب القانون البنغلاديشي لا يمكن أن تصبح بلا جنسية.



ووفق ما أوردته "إندبندنت" فقد خلصت المحكمة إلى أن بيغوم "وضعت نفسها في هذا الموقف كنتيجة لخياراتها الخاصة، ولأفعال الآخرين، لكن ليس بسبب أي شيء قامت به وزارة الداخلية البريطانية".



وحسب موقع "روسيا اليوم": نفت بنغلاديش أن تكون شميمة قد طلبت الجنسية البنغالية.



وقد أعلن محاميها دانيال فورنر، أن موكلته ستستأنف القرار "على سبيل الاستعجال الاستثنائي"، متسائلًا: "كيف يمكن لشميمة أن تتحدّى بأي طريقة معقولة وعادلة قرار حرمانها من جنسيتها، وهي امرأة شابة في خطر شديد؟".



وعلق متحدث باسم وزارة الداخلية على حكم الاستئناف بقضية شميمة، بقوله: الحكومة البريطانية ترحب بالحكم وستعمل دائمًا على ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة كأولوية.



جدير بالذكر أن بيغوم واحدة من ثلاث طالبات من شرق لندن سافرن في العام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش"، الذي عاشت تحت حكمه لأكثر من ثلاث سنوات، وتزوجت بالجهادي الهولندي ياجو ريدجك، ومات أطفالها الثلاثة هناك.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 01:55 PM

"عروس داعش" تخسر معركة جديدة أمام القضاء البريطاني لا يمكن أن تصبح بلا جنسية بموجب القانون البنغلاديشي





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خسرت شميمة بيغوم، المعروفة بـ"عروس داعش"، معركة جديدة أمام القضاء البريطاني، الذي جدّد التأكيد على قراره بحرمانها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية إليزابيث لينغ، حكمها، أمس الجمعة، مشددة على أن قرار حرمانها من الجنسية البريطانية الذي اتخذه وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، بحق شميمة؛ لم يجعلها عديمة الجنسية؛ حيث إنها من أصول بنغلاديشية، وبالتالي فإنها بموجب القانون البنغلاديشي لا يمكن أن تصبح بلا جنسية.



ووفق ما أوردته "إندبندنت" فقد خلصت المحكمة إلى أن بيغوم "وضعت نفسها في هذا الموقف كنتيجة لخياراتها الخاصة، ولأفعال الآخرين، لكن ليس بسبب أي شيء قامت به وزارة الداخلية البريطانية".



وحسب موقع "روسيا اليوم": نفت بنغلاديش أن تكون شميمة قد طلبت الجنسية البنغالية.



وقد أعلن محاميها دانيال فورنر، أن موكلته ستستأنف القرار "على سبيل الاستعجال الاستثنائي"، متسائلًا: "كيف يمكن لشميمة أن تتحدّى بأي طريقة معقولة وعادلة قرار حرمانها من جنسيتها، وهي امرأة شابة في خطر شديد؟".



وعلق متحدث باسم وزارة الداخلية على حكم الاستئناف بقضية شميمة، بقوله: الحكومة البريطانية ترحب بالحكم وستعمل دائمًا على ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة كأولوية.



جدير بالذكر أن بيغوم واحدة من ثلاث طالبات من شرق لندن سافرن في العام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش"، الذي عاشت تحت حكمه لأكثر من ثلاث سنوات، وتزوجت بالجهادي الهولندي ياجو ريدجك، ومات أطفالها الثلاثة هناك.