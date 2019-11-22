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نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايد

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين

قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان تعزية وفاة الشيخ سلطان بن زايد الشيخ محمد بن زايد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايد
سبق

قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
11:01 PM

نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة سلطان بن زايد

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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