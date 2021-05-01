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"الفقيه" يحصد  المركز الأول بجائزة الملك سلمان على مستوى المملكة

محافظ القنفذة يقدم التهنئة للطالب ومدير جمعية "سمو" على هذا الإنجاز

حصل الطالب محمد إبراهيم علي الفقيه على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الثاني "حفظ القرآن الكريم كاملاً" في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله - لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها ٢٢ لعام ١٤٤٢هـ، "الفقيه"، أحد طلاب جمعية سمو الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.

فيما قدّم محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع في اتصال هاتفي تهنئته لرئيس الجمعية الدكتور أحمد الجعفري بهذا الإنجاز الكبير، وذلك بحصول الطالب الفقيه على هذه الجائزة، وأثنى على الجهود المبذولة من الجمعية تجاه طلابها، وكان من نتاجها حصول الطالب الفقيه على هذا المستوى العلمي المتميز.

وصرح رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد الجعفري قائلاً: نفخر بهذا المنجز لأحد طلاب الجمعية، وفوزه بهذه الجائزة الغالية علينا، لأنها تحمل اسمًا غاليًا على كل مواطن سعودي الملك سلمان، كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على تقديمه التهنئة بفوز الطالب، منوهاً بأن الجمعية ستبدأ من هذا اليوم بالاستعداد لمنافسات الدورة ٢٣ من هذه المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة فيها بإذن الله تعالى.

يشار إلى أن مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ويختصر لها باسم مسابقة الملك سلمان المحلية، وهي مسابقة محلية على مستوى المملكة العربية السعودية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، وتقام كل عام تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشارك فيها عدد من المتسابقين والمتسابقات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ووضعت لها جائزة تهدف إلى الإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بكتاب الله عز وجل وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله عز وجل.

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"الفقيه" يحصد  المركز الأول بجائزة الملك سلمان على مستوى المملكة
سبق

حصل الطالب محمد إبراهيم علي الفقيه على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الثاني "حفظ القرآن الكريم كاملاً" في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله - لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها ٢٢ لعام ١٤٤٢هـ، "الفقيه"، أحد طلاب جمعية سمو الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.

فيما قدّم محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع في اتصال هاتفي تهنئته لرئيس الجمعية الدكتور أحمد الجعفري بهذا الإنجاز الكبير، وذلك بحصول الطالب الفقيه على هذه الجائزة، وأثنى على الجهود المبذولة من الجمعية تجاه طلابها، وكان من نتاجها حصول الطالب الفقيه على هذا المستوى العلمي المتميز.

وصرح رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد الجعفري قائلاً: نفخر بهذا المنجز لأحد طلاب الجمعية، وفوزه بهذه الجائزة الغالية علينا، لأنها تحمل اسمًا غاليًا على كل مواطن سعودي الملك سلمان، كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على تقديمه التهنئة بفوز الطالب، منوهاً بأن الجمعية ستبدأ من هذا اليوم بالاستعداد لمنافسات الدورة ٢٣ من هذه المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة فيها بإذن الله تعالى.

يشار إلى أن مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ويختصر لها باسم مسابقة الملك سلمان المحلية، وهي مسابقة محلية على مستوى المملكة العربية السعودية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، وتقام كل عام تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشارك فيها عدد من المتسابقين والمتسابقات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ووضعت لها جائزة تهدف إلى الإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بكتاب الله عز وجل وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله عز وجل.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:43 PM

"الفقيه" يحصد  المركز الأول بجائزة الملك سلمان على مستوى المملكة

محافظ القنفذة يقدم التهنئة للطالب ومدير جمعية "سمو" على هذا الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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حصل الطالب محمد إبراهيم علي الفقيه على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الثاني "حفظ القرآن الكريم كاملاً" في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله - لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها ٢٢ لعام ١٤٤٢هـ، "الفقيه"، أحد طلاب جمعية سمو الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.

فيما قدّم محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع في اتصال هاتفي تهنئته لرئيس الجمعية الدكتور أحمد الجعفري بهذا الإنجاز الكبير، وذلك بحصول الطالب الفقيه على هذه الجائزة، وأثنى على الجهود المبذولة من الجمعية تجاه طلابها، وكان من نتاجها حصول الطالب الفقيه على هذا المستوى العلمي المتميز.

وصرح رئيس جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد الجعفري قائلاً: نفخر بهذا المنجز لأحد طلاب الجمعية، وفوزه بهذه الجائزة الغالية علينا، لأنها تحمل اسمًا غاليًا على كل مواطن سعودي الملك سلمان، كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على تقديمه التهنئة بفوز الطالب، منوهاً بأن الجمعية ستبدأ من هذا اليوم بالاستعداد لمنافسات الدورة ٢٣ من هذه المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة فيها بإذن الله تعالى.

يشار إلى أن مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات ويختصر لها باسم مسابقة الملك سلمان المحلية، وهي مسابقة محلية على مستوى المملكة العربية السعودية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، وتقام كل عام تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشارك فيها عدد من المتسابقين والمتسابقات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ووضعت لها جائزة تهدف إلى الإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بكتاب الله عز وجل وتحقيق عناية المملكة العربية السعودية وولاة أمرها بكتاب الله عز وجل.

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