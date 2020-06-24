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عبر عملية الـ 3 ساعات.. أطباء "شرق جدة" ينقذون فتاة من ورم في الرأس

كانت تعاني صداعاً شديداً جداً وغثياناً وقيئاً وعدم توازن في المشي

بتوفيق من الله تمكن فريق طبي استشاري من قسم المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إنقاذ حياة فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، حيث حضرت المريضة للطوارئ وكانت تعاني صداعاً شديداً جداً وغثياناً وقيئاً وعدم توازن في المشي وكانت على هذه الحالة منذ أربع سنوات.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وأظهرت الأشعة المقطعية و الرنين وجود ورم كبير الحجم جداً بالبطين الرابع مع ضغط كبير على المخيخ وجدع الدماغ مع وجود استسقاء حاد.

وبعد التشخيص من الطبيب المباشر للحالة الدكتور منير إسماعيل، تقرر إجراء عملية عاجلة للمريضة لخطورة الحالة لاستئصال الورم بالكامل واستمرت العملية لمدة ثلاث ساعات تكللت بالنجاح، ولله الحمد، تم خلالها استئصال الورم وإنقاذ حياة الفتاة.

بعدها تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث مكثت لمدة خمسة أيام حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية ودراستها، وباشر الحالة كل من الدكتور منير بن إسماعيل استشاري مخ وأعصاب، والدكتور وائل محمد أخصائي مخ وأعصاب، ومن قسم الأشعة كبير الفنيين بندر الحربي".

فريق طبي مستشفى شرق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر عملية الـ 3 ساعات.. أطباء "شرق جدة" ينقذون فتاة من ورم في الرأس
سبق

بتوفيق من الله تمكن فريق طبي استشاري من قسم المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إنقاذ حياة فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، حيث حضرت المريضة للطوارئ وكانت تعاني صداعاً شديداً جداً وغثياناً وقيئاً وعدم توازن في المشي وكانت على هذه الحالة منذ أربع سنوات.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وأظهرت الأشعة المقطعية و الرنين وجود ورم كبير الحجم جداً بالبطين الرابع مع ضغط كبير على المخيخ وجدع الدماغ مع وجود استسقاء حاد.

وبعد التشخيص من الطبيب المباشر للحالة الدكتور منير إسماعيل، تقرر إجراء عملية عاجلة للمريضة لخطورة الحالة لاستئصال الورم بالكامل واستمرت العملية لمدة ثلاث ساعات تكللت بالنجاح، ولله الحمد، تم خلالها استئصال الورم وإنقاذ حياة الفتاة.

بعدها تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث مكثت لمدة خمسة أيام حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية ودراستها، وباشر الحالة كل من الدكتور منير بن إسماعيل استشاري مخ وأعصاب، والدكتور وائل محمد أخصائي مخ وأعصاب، ومن قسم الأشعة كبير الفنيين بندر الحربي".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:01 AM

عبر عملية الـ 3 ساعات.. أطباء "شرق جدة" ينقذون فتاة من ورم في الرأس

كانت تعاني صداعاً شديداً جداً وغثياناً وقيئاً وعدم توازن في المشي

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محمد حضاض - جدة
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بتوفيق من الله تمكن فريق طبي استشاري من قسم المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إنقاذ حياة فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، حيث حضرت المريضة للطوارئ وكانت تعاني صداعاً شديداً جداً وغثياناً وقيئاً وعدم توازن في المشي وكانت على هذه الحالة منذ أربع سنوات.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وأظهرت الأشعة المقطعية و الرنين وجود ورم كبير الحجم جداً بالبطين الرابع مع ضغط كبير على المخيخ وجدع الدماغ مع وجود استسقاء حاد.

وبعد التشخيص من الطبيب المباشر للحالة الدكتور منير إسماعيل، تقرر إجراء عملية عاجلة للمريضة لخطورة الحالة لاستئصال الورم بالكامل واستمرت العملية لمدة ثلاث ساعات تكللت بالنجاح، ولله الحمد، تم خلالها استئصال الورم وإنقاذ حياة الفتاة.

بعدها تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث مكثت لمدة خمسة أيام حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية ودراستها، وباشر الحالة كل من الدكتور منير بن إسماعيل استشاري مخ وأعصاب، والدكتور وائل محمد أخصائي مخ وأعصاب، ومن قسم الأشعة كبير الفنيين بندر الحربي".

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