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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

"نفع" تحقق جائزتَي الأفكار الإبداعية والعمل التطوعي

عن وزارتَي "الصحة" والموارد البشرية" لعام 2021م

حققت جمعية نفع الخيرية جائزتين في مجالي الأفكار الإبداعية من وزارة الصحة، والعمل التطوعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث حققت المركز الثاني في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021م في مجال الأفكار الإبداعية، كما فازت الجمعية بالمركز الثالث في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2021م .

ونوّه رئيس مجلس إدارة نفع الخيرية الدكتور خالد بن زين باجمّال إلى ما حققته فرق العمل بالجمعية من جهود تكللت بالنجاح وأبرزت جانبًا من جهود العمل الخيري والتطوعي؛ الأمر الذي تحقق بنشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي والمساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص من خلال تفعيل الأعمال التطوعية التي تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعها ورعايتها بتضافر الجهود الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن العمل الاجتماعي له مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت عليها في رؤية المملكة 2030 .

وقدم "باجمّال" شكره وتقديره لما تجده الجمعية من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن هذا الدعم والرعاية يعتبر أمرًا مشجعًا ومحفزًا لتميز الجمعية ومنافستها كافة القطاعات والانطلاق نحو مستقبل خيري تكمل فيه الجمعية مسيرتها في العطاء والريادة.

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"نفع" تحقق جائزتَي الأفكار الإبداعية والعمل التطوعي
سبق

حققت جمعية نفع الخيرية جائزتين في مجالي الأفكار الإبداعية من وزارة الصحة، والعمل التطوعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث حققت المركز الثاني في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021م في مجال الأفكار الإبداعية، كما فازت الجمعية بالمركز الثالث في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2021م .

ونوّه رئيس مجلس إدارة نفع الخيرية الدكتور خالد بن زين باجمّال إلى ما حققته فرق العمل بالجمعية من جهود تكللت بالنجاح وأبرزت جانبًا من جهود العمل الخيري والتطوعي؛ الأمر الذي تحقق بنشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي والمساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص من خلال تفعيل الأعمال التطوعية التي تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعها ورعايتها بتضافر الجهود الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن العمل الاجتماعي له مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت عليها في رؤية المملكة 2030 .

وقدم "باجمّال" شكره وتقديره لما تجده الجمعية من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن هذا الدعم والرعاية يعتبر أمرًا مشجعًا ومحفزًا لتميز الجمعية ومنافستها كافة القطاعات والانطلاق نحو مستقبل خيري تكمل فيه الجمعية مسيرتها في العطاء والريادة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:17 PM

"نفع" تحقق جائزتَي الأفكار الإبداعية والعمل التطوعي

عن وزارتَي "الصحة" والموارد البشرية" لعام 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حققت جمعية نفع الخيرية جائزتين في مجالي الأفكار الإبداعية من وزارة الصحة، والعمل التطوعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث حققت المركز الثاني في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021م في مجال الأفكار الإبداعية، كما فازت الجمعية بالمركز الثالث في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2021م .

ونوّه رئيس مجلس إدارة نفع الخيرية الدكتور خالد بن زين باجمّال إلى ما حققته فرق العمل بالجمعية من جهود تكللت بالنجاح وأبرزت جانبًا من جهود العمل الخيري والتطوعي؛ الأمر الذي تحقق بنشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي والمساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص من خلال تفعيل الأعمال التطوعية التي تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتشجيعها ورعايتها بتضافر الجهود الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن العمل الاجتماعي له مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت عليها في رؤية المملكة 2030 .

وقدم "باجمّال" شكره وتقديره لما تجده الجمعية من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن هذا الدعم والرعاية يعتبر أمرًا مشجعًا ومحفزًا لتميز الجمعية ومنافستها كافة القطاعات والانطلاق نحو مستقبل خيري تكمل فيه الجمعية مسيرتها في العطاء والريادة.

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