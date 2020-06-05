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"الخثلان" عن خسوف قمر الليلة: لا تُشرع له الصلاة لهذا السبب

يبدأ في 8:45م بتوقيت السعودية وينتهي بعد منتصف الليل بـ4 دقائق

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان: إن خسوف القمر، مساء اليوم، لا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لأنه لا يُرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة.

وكتب "الخثلان" تغريدة في حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "من المتوقع #خسوف_القمر (الفلكي) مساء الجمعة (13 شوال 1441هـ- 5 يونيو 2020م) إن شاء الله تعالى.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تُشرع صلاة الخسوف في هذه الحال".

ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م، ويبلغ ذروته عند 10:24م، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

الدكتور سعد الخثلان خسوف القمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخثلان" عن خسوف قمر الليلة: لا تُشرع له الصلاة لهذا السبب
سبق

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان: إن خسوف القمر، مساء اليوم، لا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لأنه لا يُرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة.

وكتب "الخثلان" تغريدة في حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "من المتوقع #خسوف_القمر (الفلكي) مساء الجمعة (13 شوال 1441هـ- 5 يونيو 2020م) إن شاء الله تعالى.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تُشرع صلاة الخسوف في هذه الحال".

ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م، ويبلغ ذروته عند 10:24م، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:24 PM

"الخثلان" عن خسوف قمر الليلة: لا تُشرع له الصلاة لهذا السبب

يبدأ في 8:45م بتوقيت السعودية وينتهي بعد منتصف الليل بـ4 دقائق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
8,719

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان: إن خسوف القمر، مساء اليوم، لا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لأنه لا يُرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة.

وكتب "الخثلان" تغريدة في حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "من المتوقع #خسوف_القمر (الفلكي) مساء الجمعة (13 شوال 1441هـ- 5 يونيو 2020م) إن شاء الله تعالى.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل.. ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تُشرع صلاة الخسوف في هذه الحال".

ويبدأ الخسوف بتوقيت السعودية عند الساعة 8:45 م، ويبلغ ذروته عند 10:24م، وينتهي بعد منتصف الليل بأربع دقائق.

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